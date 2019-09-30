Her anlaşmazlığa deva arabuluculuk...

MTN Law’dan Avukat Umut Metin, boşanmalarda eşleri yeniden birbirleriyle konuşur hale getirdiklerini ve eşlerin birbirleri için söyledikleri olumsuz sözleri kesinlikle onlara iletmediklerini, “Hiç mi iyi yönleri yok” dediklerinde eşlerin olumlu, güzel şeyleri anlatmayara başladıklarını söyledi.

Metin, “Burada taktiksel davranıyoruz. Tarafların birbirine söylediği kötü şeyleri asla onlara söylemiyoruz. Ayşe Hanım Ali Bey’den ayrılırken hakkında çok kötü söylemlerde bulunuyor olsa da arabulucu sizinle ilgili çok olumlu anlatımda bulundu, sizin bir eş olarak bugüne değin yaptıklarınız hakkında olumlu anlatımlarını lütfen göz ardı etmeyin diyor” dedi. Metin, eşleri birbirleriyle konuşur noktaya getirmek taktiksel olarak uyguladıkları yöntem için şöyle konuştu:

‘Herkes için yararlı’

“Niçin yapılıyor, taraflar arasında iyi bir iletişim kurmak için yapılıyor. Bunlar aslında yalan değil, yapıcı hamleler. Kötü söylemler olduğunda arabulucu diyor ki hiç mi iyiliğini görmediniz? O zaman başlıyor iyiyi anlatmaya. Biz iyiyi öne çıkarıyoruz. Boşanmayı kriz haline getirmeden sonuçlandıranlar çok fazla.Bir daha birbirinin bir daha konuşamayacak hale gelmeden anlaşıyorlar. Çünkü aslında boşananlar gerçekten boşanmıyorlar. Niye? Çocukları ve iş ortaklıkları varsa onlar arasındaki insani diyaloğun sürdüğünü görüyoruz. Bu ticari ilişkide de böyle. Ekonomiye faydası var. Bir ticari dava sadece iki kişi arasındaki ortaklığı değil, şirketteki herkesi ve şirket ile iş yapan tarafları da etkiliyor. Örneğin karı koca bir şirkette yönetim kurulu üyesi ise, 300 çalışan varsa 300’den fazla insan etkileniyor.”

Aracı hırsızı Kurtaramaz

- Sistemin alanı nedir?

Ticari, aile, tüketici, sigorta uyuşmazlıklarında uygulanıyor. Özel hukuk alanında sözleşme ile düzenlenebilir her alanda olur. Alacak verecek ilişkilerinde, işçi işveren ilişkilerinde olur. Ev sahibi kiracı ilişkilerinde, müteahhitlerin arsa sahipleriyle yaptıkları sözleşmelerin uyuşmazlığında olur. Kentsel dönüşüm projelerindeki sorunlarda. Sporcu ve kulüp uyuşmazlıklarda uygulanabilir. Kamu düzenini ilgilendiren ve suç içeren alanlarda uygulanamaz. Hırsıza bunu yapamazsınız. Savcının onu takip etmesi gerekir.

‘Türkiye özgün bir ülke oldu’

Arabuluculuğun toplumda barışı sağladığına vurgu yapan Umut Metin, “Arabuluculuk Türkiye’nin hukuk alanındaki harikasıdır. Tecrübemizi Adalet Bakanlığı aracığıyla yurtdışında anlatıyoruz” dedi. “Arabuluculuk Türkiye’de özgün bir hale geldi” diyen Metin, Dünya Hukuk Büroları Birliği’nin sistemini konu alan konferansının 3 Ekim’de İstanbul’da yapılacağını söyledi. Metin, “Birliğe üye 55 ülke var. Ben iki yıllığına birliğin başkanıyım. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenlere hizmet veriyoruz. Konferansa 50 ülkenin temsilcileri gelecek. Konferans bu alanda kabul edilebilirliğimizin bir göstergesi olacak. Dünyadaki yansımasının iyi olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.