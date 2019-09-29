Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

Bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ının kaybolduğunu veya israf edildiğini söyleyen Akgül, “TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre, israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon ton ve 25 milyar lira değerinde” diye konuştu. Akgül, bu miktarın Türkiye’nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla olduğunun altını çizdi.



Akgül, su israfının da çok yüksek boyutta olduğunu belirterek, “Bir insanın biyolojik ve yaşamsal asgari su tüketimi 25 litredir.

Ancak, çağdaş yaşamın bir günlük ortalama su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir. Bu miktar, Türkiye’de ise kişi başına günlük 217 litredir” ifadelerini kullandı.