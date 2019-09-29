BİST105.1523,15EURO6,230,52USD5,680,20ALTIN272,62-0,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiHer gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor
    29.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

    Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, “Türkiye’de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Bunun karşılığı 214 milyar lira. Her gün 4.9 milyon, yılda toplam 1.7 milyar adet ekmek çöpe atılıyor” dedi.

    Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

    Bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ının kaybolduğunu veya israf edildiğini söyleyen Akgül, “TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre, israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon ton ve 25 milyar lira değerinde” diye konuştu. Akgül, bu miktarın Türkiye’nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla olduğunun altını çizdi.

    Akgül, su israfının da çok yüksek boyutta olduğunu belirterek, “Bir insanın biyolojik ve yaşamsal asgari su tüketimi 25 litredir.
    Ancak, çağdaş yaşamın bir günlük ortalama su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir. Bu miktar, Türkiye’de ise kişi başına günlük 217 litredir” ifadelerini kullandı.

    Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üniversiteli kıza iğrenç taciz! Kocamın cinsel sorunları var...

    Üniversiteli kıza iğrenç taciz! Kocamın cinsel sorunları var...

    Yollara düşecek!

    Yollara düşecek!

    ‘Cam sildik’

    ‘Cam sildik’

    Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

    Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

    Sıradaki Haber