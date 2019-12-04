Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefliyor

Şirket, konsolide kârın da 9 ayda yüzde 14 yükselerek 115 milyon lira olduğunu açıkladı.

Türkiye’de 8 yeni mağaza açılışı ile 35 ülkede 435 mağaza ve 5.500’ün üzerinde satış noktasına ulaşan Mavi, e-ticaret gelirlerini yüzde 97 artırdı.

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, 2019 yılında sağlam bilanço yapısıyla büyümeye devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“3. çeyrek sonu itibariyle 983 bin yeni müşteri kazanımı sağladık. Her yıl 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanma hedefini 2019’da aşacağımızı söyleyebilirim.”