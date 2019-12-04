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    04.12.2019 - 07:50 | |  EKONOMİ SERVİSİ

    Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefliyor

    Türkiye’nin önde gelen jean ve hazır giyim markalarından Mavi, 1 Şubat -31 Ekim dönemini kapsayan 2019’un dokuz aylık döneminde konsolide gelirini yüzde 21 artışla 2.1 milyar liraya çıkardığını duyurdu.

    Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefliyor

    Şirket, konsolide kârın da 9 ayda yüzde 14 yükselerek 115 milyon lira olduğunu açıkladı.

    Türkiye’de 8 yeni mağaza açılışı ile 35 ülkede 435 mağaza ve 5.500’ün üzerinde satış noktasına ulaşan Mavi, e-ticaret gelirlerini yüzde 97 artırdı.
    Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, 2019 yılında sağlam bilanço yapısıyla büyümeye devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
    “3. çeyrek sonu itibariyle 983 bin yeni müşteri kazanımı sağladık. Her yıl 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanma hedefini 2019’da aşacağımızı söyleyebilirim.”

     

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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