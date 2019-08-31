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    HaberlerEkonomi‘Hey Siri, ayakkabı bağlarımı çöz...’
    31.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Hey Siri, ayakkabı bağlarımı çöz...’

    Spor giyim devi Nike, yeni lanse ettiği ayakkabı modelinde Siri’yle işbirliğine gitti. ‘Huaraches’ ayakkabı serisini yeniden tasarlayan marka, yeni Adapt Huaraches’de Siri tarafından kontrol edilebilen kendi kendini çözen bağcıklarını tanıttı.

    ‘Hey Siri, ayakkabı bağlarımı çöz...’

    Kullanıcılar ‘Siri’ye Apple Watch ya da iPhone’larındaki Nike Adapt uygulamasıyla ‘Siri, ayakkabılarımı çöz’ diyebilecek.

    Adapt Huaraches’ın teknik özellikleri orijinal modeli olan 1991 Air Huaraches’le benzer. Fakat uygulama üzerinden renklerinin değiştirilebildiği iki tane LED ışığa sahip. Uygulama önceden seçilebilecek modlarla farklı renklere ayarlanabilecek ve ayak tipinize ve aktivitenize göre uyumluluğu değiştirecek. Nike, kullanıcıların Siri’de ‘Ayakkabıda en çok kullandıkları özelliklerle’ ilgili kısayollar yaratabileceklerini de açıkladı.

    Renk değiştirme seçeneği

    Spor ayakkabıları giyebilir ve çıkarabilirsiniz. ‘Adapt Huaraches’ modelinin renk değiştirme özellikleri sayesinde ‘Siri, rengi yeşile çevir’ deme seçeneğine de sahip olabileceksiniz. Adapt Huaraches modeli 13 Eylül’de, Nike’ın SNKRS uygulaması üzerinden lanse edilecek ve belirli perakendecilerde bulunacak.
    Henüz fiyatı açıklanmadı. Daha önce kendi bağcıklarını çözen, bluetooth özelliğine sahip Adapt BB modeli bu yılın başlarında lanse edilmişti. Bu modelin fiyatı 350 dolar. 

     

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