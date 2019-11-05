Heyecanlı bekleyiş! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvurularının açıklanması için gün sayan yüz binlerce Üniversite öğrencisi aaaraştırmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 15-21 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak içinde araştırmayı sürdürüyor. Başvuru sonuçlarına ilişkin Yurtkur tarafından net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yılda aynı tarihlerde alınan burs ve kredi başvurularının ardından sonuçlar 13 Kasım tarihinde resmi site üzerinden adayların erişimine sunulmuştu.

GÖZLER YURTKUR'A ÇEVRİLDİ!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yılda 15-21 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların yine benzer bir tarih içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.