Hibrit buluta yeni nesil dokunuş

Teknoloji geliştikçe üretilen veri de artıyor. Artık verileri yönetmek dünyanın en önemli işleri arasında. Zetabaytlarla ifade edilen büyük veri dünyamızın da yeni para birimi haline geliyor. Diğer yandan veriyi saklayan teknolojiler de gelişimini sürdürüyor. Geleneksel veri merkezleri yanında fiziksel olmayan bulut servislerinin kullanımı hızlı artıyor. Bulut teknolojisinin hızlı gelişmesiyle şirketler bu alana yatırım yapıyor. Ancak bulut teknolojisi gelişirken bazı ihtiyaçlar da farklılaşıyor. Bunlardan biri de hibrit bulut. Hibrit bulut, özel bulut tabanlı sistemlerle genel bulut tabanlı sistemleri bir araya getiriyor. Hibrit bulut farklı bulut servisleri üzerindeki çeşitli bilgi, yazılım ve uygulamaları bir araya getirerek, şirketlerin bu verilere anında erişmelerini ve daha iyi yönetmelerini sağlıyor.

Hibrit bulut sistemlerinde hizmet veren firmalardan biri de HPE. Hewlett Packard Enterprise. Amerikalı teknoloji devi HP, 2015 yılında ikiye ayrıldı. Yazıcı gibi son kullanıcıya hitap eden bölümü HP olarak yoluna devam ediyor. HPE ise, kurumsal bilgisayar sistemleri, yazılımlar ve teknik hizmetlere odaklanıyor. Ülkemizde de aynı yapıda devam ediyorlar.

Tüketim tabanlı

HPE’nin Discover More etkinliği ise bilgi teknoloji profesyonellerini bir araya getirerek, kurumsal bilişim alanındaki gelişmeler ve kendi inovasyonlarını duyurduğu bir etkinlik oluyor. 2 Ekim’de Türkiye’de yapılan etkinliğin bir benzeri 3-4 Aralık tarihlerinde Almanya Münih’te düzenlendi. Bu etkinliği takip ederek HPE’nin uçtan buluta sunduğu yenilikleri gördük.

Etkinliğe damga vuran teknoloji ise HPE’nin hibrit bulut platformu GreenLake’in yeni nesil versiyonu GreenLake Central’dı.

HPE GreenLake Central, müşterilere tüketim tabanlı bilgi teknolojileri modeliyle verilerini daha kolay yönetme ve optimize etme şansı veriyor. Hibrit BT ekosistemlerini bir arayüz vasıtasıyla daha kolay yönetebiliyorlar. GreenLake geçen yıl lanse edilmişti. Central ise 2020 yılının ilk çeyreği sonunda mart ayı başı gibi hizmete açılacak.

Daha ileri yazılım platformu olan Central, müşterilere bütün uygulama ve verilerine erişmede daha iyi bir bulut deneyimi sunuyor. GreenLake Central’da yer alan operasyonel konsol, firmaların bütün hibrit BT sistemlerini kolayca yönetmeleri ve optimize etmelerini de sağlıyor. Müşterilere genel ve özel bulut, veri merkezi ve iş yükü konusunda basit, birleşik ve dijital deneyim sağlıyor. Maliyeti ve riskleri düşürerek daha fazla seçenek ve kontrol imkanı vererek işlerin hızlanmasını sağlıyor.

Oyunun kuralını değiştirecek

HPE Başkanı ve CEO’su Antonio Neri, GreenLake Central’ın hibrit IT’de oyun değiştiren bir platform olduğunu belirterek, “Bu platformla bir şirketteki her kullanıcı organizasyonlarını yönetmeye yardım eden konsola erişim hakkı elde ediyor. Bu da daha iyi iş sonuçları başarmalarını sağlıyor. Herkes istikrarlı bir bulut deneyiminden yararlanıp maliyeti ve riskleri düşürüp, kontrol, basitlik ve hız konusunda daha fazla imkana sahip olabilir” dedi. HPE GreenLake firmanın şu anda en hızlı büyüyen iş alanlarından biri, dünyada 740’tan fazla müşterisi var. 2019 yılında kanalda yüzde 200’ün üzerinde talep büyümesi yaşandı.

Avantajlar getiriyor

Günümüzde veri ve uygulamaların büyük çoğunluğu fiziksel veri merkezlerinde saklanıyor ve oranları inanılmaz oranda artıyor. Bu da firmaların kontrolünün, maliyet ve risklerin görünürlüğünün azalması sonucunu getiriyor. GreenLake Central, müşterinin yönetim kontrolünü eline almasını sağlıyor. Platform, kullanıcılarına uygulama geliştirmede istedikleri aracı seçmeleri ve istedikleri veriyi istedikleri yere yerleştirmeleri ve bunun karşılığında da kullandıkları kadar ödemeleri şansı veriyor.

CIO, geliştiriciler ve CFO’lara önemli avantajlar getiriyor. Riskler ve başarısızlıklar kolayca tanımlanabiliyor.