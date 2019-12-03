Hint düğünü bereketi

Hintlerin yurt dışında yaptıkları düğünlerin toplam maliyeti 40 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu düğün harcamaları 500 bin dolardan başlarken yüz milyonlarca dolara kadar çıkabiliyor. Bu düğünlerden en büyük payı, ülkeye yakın olan Tayland alıyor. Ardından Malezya ve Singapur geliyor. Dubai de son yıllarda payını hızla artıran ülkelerden. Hindistan ve Türkiye’nin karşılıklı uyguladığı vizenin kaldırılması ve turist başına teşvikle daha fazla düğün/etkinlik kapısı açılabileceği belirtiliyor.

Ilıman iklim desteği

Hintlerin Türkiye’ye gelişlerine katkı verip, organizasyonlara uzun zamandır devam eden Inventum Global firmasının kurucu ortağı Bünyat Özpak, Türkiye’nin Hintler açısından artık önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte Türkiye ekonomisine katkıda önemli bir adımın aşıldığını anlatan Özpak, “Uzun zamandır bu organizasyonların Türkiye’de yapılmasını benimsetmek adına çok çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hintlerin organizasyon pazarının sürdürülebilir hale getirilmesi büyük anlam taşıyor. Düğün ve etkinlik anlamında İstanbul, Antalya ve Bodrum olmak üzere üç merkezde kış aylarında da gruplarımız var. Aralık, Ocak, Şubat, Mart boyunca durmadan devam ediyoruz. Bu süreçte İstanbul’da etkinlikler, Antalya’da düğünler olacak. Bodrum’da daha geçtiğimiz birkaç gün önce düğün yaptık. Hintliler zaten sıcağa doyduğu için kış aylarında ılıman iklimlerde düğün yapmayı da çok sık tercih ediyorlar. Antalya bölgesi tam bu tercihleri için uygun bir bölge” diye konuştu.

Hintler için ideal olan ılıman iklimlerin Türkiye’de daha düşük sezonlara denk geldiğini hatırlatan Özpak, düşük sezonların Hintler ile daha fazla doldurulabileceğini ifade etti. Özpak, “Yer bulma sorunumuz da olmuyor, kalabalık gruplar oteli kapatma seçeneğini bile kullanıyor. Bizim yıl içinde başlattığımız Hint gruplara özel charter uçuşlarımız da kış mevsimi boyunca devam edecek” dedi.

Kapadokya da tanıtılıyor

Hint düğünleri için bölgede özellikle Antalya ve İstanbul tanıtımına ağırlık verilirken, Bodrum da son yıllarda düğünlerin gözdesi olmuştu. Şimdi firmalar, Kapadokya’yı da organizasyonlar için tanıtımların gündemine aldı.

Şehirlerin mevsimsel özelliklerine göre organizasyonların bölgelere yayılması planlanıyor. Bu kapsamda, organizasyonlar için hazırlanan ‘Türkiye dosyaları’ ile tanıtım yapılıyor.