‘Hiper’ büyüyecek

CarrefourSA’nın toplam 10 milyon lira yatırımla hizmete sunduğu Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper açıldı. 2 bin 700 metrekare alana kurulu olan yeni mağazada 100 kişi istihdam edilecek.

Açılışta konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, mağazalarının hipermarket konseptine çevrildiğini söyledi. Kartallıoğlu, “5 tane hipermarketimiz var. Ekim ayında İzmir’de altıncısını açacağız. Toplamda 621 mağazamız bulunuyor. Yıl sonuna kadar 140 milyon liraya yakın yatırım yapmış olacağız. Bilgi işlem sistemlerinde de çok büyük yatırımlarımız olacak” dedi.

Yeni nesil market

Esnaf dokunuşunu yeni nesil market anlayışıyla Ataşehir’e taşıdıklarını söyleyen CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ise şunları söyledi:

“Metropol CarrefourSA Hiper, başta taze gıda ürünleri olmak üzere kaliteli ve güvenilir binlerce ürünün en uygun fiyat politikasıyla müşterilerle buluştuğu bir hipermarket. Bu vizyonla müşterilerimizi yaz - kış taze sebze meyve ürünleri ile buluşturuyoruz. Sezonun açılmasıyla birlikte ürün yelpazesi geniş balıkçılar çarşısını Ataşehir’e taşıdık, müşterilerimize 100 farklı çeşit balık sunmaya başladık.”

Organik ekmek çeşitlerinden günlük taze tatlılara, tuzlu pastalarından geleneksel unlu mamullere kadar birçok çeşidi yerinde pişirip reyonlara ulaştırdıklarını belirten Arpacı, şöyle devam etti:

“Tat müdavimlerini unutmadık; peynirden zeytine, sucuktan Kayseri pastırmasına, ithal ve yöresel lezzet seçenekleri ve daha birçok farklı lezzete kadar onlarca çeşidi Müdavim Şarküteri’ye taşıdık. Bir diğer yeni reyonumuz Mezeci’de şakşukadan haydariye, içli köfteden acılı ezmeye, favadan patlıcan salatasında kadar 80’e yakın meze çeşidi sunuyoruz. Bunların yanı sıra dünya mutfaklarından seçme lezzetler ve Japon Mutfağının lezzeti Sushi’yi sipariş üzerine hazırlayarak taze taze müşterilerimize ulaştırabiliyoruz.”

Özel sipariş alınacak

Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper’de özel organizasyonlar veya davetler için kasap, balık, şarküteri ve meze reyonları kapsamında özel sipariş alarak ürün desteği sağlanacak. Yeni mağazada çiçek reyonu, meyve suları hazırlanan Vitamin Ağacı, Lezzet Arası, CarrefourSA Home reyonu da yer alacak.