Hırsız korkusuna terapili sigorta

Sigortacılar, bir yandan siber saldırı sigortaları ve parametrik sigortalar gibi daha önce var olmayan yeni ürünler sunuyor, diğer yandan da mevcut ürünlere yeni teminatlar ekleniyor.

Son dönemde sigorta şirketleri arasındaki rekabetin artmasıyla klasik bir sigorta ürünü olan konut sigortasını daha cazip hale getirmek ve fark yaratmak için yeni bir hizmet mevcut ürüne dahil edildi.

Bir dönem Devlet Bakanı da olan Ali Doğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerliği şirketinin CEO’luğunu kızı Selcen Gür yürütüyor.

Selcen Gür, yeni çıkan sigorta ürünleriyle evine hırsız giren insanlara psikolojik destek verileceğini belirterek şunları anlattı:

“Psikolojik yardım ve destek hizmetiyle diyelim ki evinize hırsız girdi ve evinizde kalmayla ilgili psikolojik rahatsızlıklarınız baş gösterdi. Evinizde kendinizi güvende hissetmiyor ve sıkıntılar yaşıyorsanız konut poliçeniz size psikolojik destek alma teminatı sağlıyor. Üç seans kadar psikolog ücretiniz konut poliçenizden karşılanıyor.”

Taşınmaya yardım

Konut poliçesine eklenen yeni hizmetlerin bununla sınırlı olmadığını söyleyen Selcen Gür, “Eğer konut poliçenizi yaptırdıktan iki ay sonra taşınma kararı alırsanız ya da taşınmanızı gerektirecek bir durum oluşursa ‘evden eve taşınma işlemini yani nakliyat ve montaj hizmetini 1500 TL’ye kadar yine konut poliçeniz karşılıyor” dedi. Gür, poliçeyi yaptırdıktan 60 gün sonra yürürlüğe giren bu hizmet sayesinde ev taşıma işlemleriyle ile ilgili maddi destek verdiklerini söyledi.

Halıları yıkıyorlar...

Konut sigortasıyla birlikte verdikleri bir başka hizmetin de kadın müşterilerinin ilgisini çektiğini söyleyen Gür, “Konut poliçesi süresince yani 1 yıllık bir zaman dilimi içinde sigortalı konutunuzda bulunan üç adet makine halısı yılda bir kez ücretsiz olarak yıkanıyor. Halılarınız evinizden alınıyor ve temizlenerek evinize geri bırakılıyor” dedi.