BİST97.992-1,42EURO6,21-0,65USD5,57-0,77ALTIN270,55-1,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiHırsız korkusuna terapili sigorta
    15.08.2019 - 08:31| KADİFE ŞAHİN

    Hırsız korkusuna terapili sigorta

    Sigorta sektörü gelişen teknoloji ve yeni ihtiyaçlarla birlikte her geçen gün yeni bir ürün çıkartıyor.

    Hırsız korkusuna terapili sigorta

    Sigortacılar, bir yandan siber saldırı sigortaları ve parametrik sigortalar gibi daha önce var olmayan yeni ürünler sunuyor, diğer yandan da mevcut ürünlere yeni teminatlar ekleniyor.

    Son dönemde sigorta şirketleri arasındaki rekabetin artmasıyla klasik bir sigorta ürünü olan konut sigortasını daha cazip hale getirmek ve fark yaratmak için yeni bir hizmet mevcut ürüne dahil edildi.

    Bir dönem Devlet Bakanı da olan Ali Doğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerliği şirketinin CEO’luğunu kızı Selcen Gür yürütüyor.

    Selcen Gür, yeni çıkan sigorta ürünleriyle evine hırsız giren insanlara psikolojik destek verileceğini belirterek şunları anlattı:

    “Psikolojik yardım ve destek hizmetiyle diyelim ki evinize hırsız girdi ve evinizde kalmayla ilgili psikolojik rahatsızlıklarınız baş gösterdi. Evinizde kendinizi güvende hissetmiyor ve sıkıntılar yaşıyorsanız konut poliçeniz size psikolojik destek alma teminatı sağlıyor. Üç seans kadar psikolog ücretiniz konut poliçenizden karşılanıyor.”

    Taşınmaya yardım

    Konut poliçesine eklenen yeni hizmetlerin bununla sınırlı olmadığını söyleyen Selcen Gür, “Eğer konut poliçenizi yaptırdıktan iki ay sonra taşınma kararı alırsanız ya da taşınmanızı gerektirecek bir durum oluşursa ‘evden eve taşınma işlemini yani nakliyat ve montaj hizmetini 1500 TL’ye kadar yine konut poliçeniz karşılıyor” dedi. Gür, poliçeyi yaptırdıktan 60 gün sonra yürürlüğe giren bu hizmet sayesinde ev taşıma işlemleriyle ile ilgili maddi destek verdiklerini söyledi.

    Hırsız korkusuna terapili sigorta

    Halıları yıkıyorlar...

    Konut sigortasıyla birlikte verdikleri bir başka hizmetin de kadın müşterilerinin ilgisini çektiğini söyleyen Gür, “Konut poliçesi süresince yani 1 yıllık bir zaman dilimi içinde sigortalı konutunuzda bulunan üç adet makine halısı yılda bir kez ücretsiz olarak yıkanıyor. Halılarınız evinizden alınıyor ve temizlenerek evinize geri bırakılıyor” dedi.

    Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kız Kulesi'ne karşı tekmeli sopalı kavga kamerada

    Kız Kulesi'ne karşı tekmeli sopalı kavga kamerada

    Kahvenin tuvaletinde kumar makinesi ele geçirildi

    Kahvenin tuvaletinde kumar makinesi ele geçirildi

    AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

    AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

    Bakanlık açıkladı! Kurban bayramı tatilinde 33 ilde 50 kişi hayatını kaybetti

    Bakanlık açıkladı! Kurban bayramı tatilinde 33 ilde 50 kişi hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber