17.11.2019 - 07:50 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°
HisarcÄ±klÄ±oÄŸluâ€™na ödül
TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± ve Ä°slam Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± M. Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸluâ€™na, Ä°slam Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki ticaretin geliÅŸimine yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lardan dolayÄ± Pakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Arif Alvi tarafÄ±ndan Ã¶dÃ¼l verildi.Â Â
Ã–dÃ¼lÃ¼ TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ± adÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi ve Ä°slam Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± olarak, Ä°slam Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki ticaretin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini vurguladÄ±.
Pakistan KaraÃ§iâ€™de dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye - Pakistan Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Forumu toplantÄ±sÄ±na da katÄ±lan HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Forum kapsamÄ±nda TÃ¼rk ve PakistanlÄ± firmalar arasÄ±nda ikili iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleride yapÄ±ldÄ±.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüÄŸünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta iÅŸleten Ercan Kurt'un yanÄ±nda çalÄ±ÅŸan garson, arkadaÅŸÄ±yla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüÄŸü yönünde anons yaptÄ±rdÄ±. ÖldüÄŸüne dair anonsu duyunca soluÄŸu belediyede alÄ±p, saÄŸ olduÄŸu yönünde ikinci bir anons yaptÄ±ran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakÄ±nlarÄ±na tek tek durumu açÄ±klamak zorunda kaldÄ±.