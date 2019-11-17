Ã–dÃ¼lÃ¼ TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ± adÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi ve Ä°slam Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± olarak, Ä°slam Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki ticaretin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini vurguladÄ±.

Pakistan KaraÃ§iâ€™de dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye - Pakistan Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Forumu toplantÄ±sÄ±na da katÄ±lan HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Forum kapsamÄ±nda TÃ¼rk ve PakistanlÄ± firmalar arasÄ±nda ikili iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleride yapÄ±ldÄ±.