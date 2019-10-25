Hizmette hedef 150 milyar $

Hizmet ihracatında dünyanın büyük güçlerinden olan Türkiye yeni hedeflere doğru ilerliyor. Hâlihazırda 48.6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştiren Türkiye’nin, kısa vadede 150 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle dizi alanındaki ihracatta da adından söz ettiren Türkiye’nin 142 ülkede dizileri izleyicilerle buluşuyor.



Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen, hizmet ihracatı sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve geleceğe dönük stratejilerinin paylaşıldığı toplantı, birlik yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



HİB Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hizmet ihracatının verdiği 25.6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağladığını belirtti.



HİB’in bin 100 üyesi bulunduğunu belirten Aycı, birliğin, tüm hizmet ihracatçıları için çalışan bir rehber ve mentor kuruluş olduğunu dile getirdi.

Mal ihracatında ülkelerin önüne koyulan kotalar, maliyetler ve regülasyonlar nedeniyle yapılabileceklerin sınırlı olduğuna değinen Aycı, şöyle devam etti: “Türkiye’nin hizmet ihracatı 48.6 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye kısa vadede 150 milyar dolar gibi bir hedefe ulaşabilecek. Hizmet ihracatında 2018’de yüzde 11.4 büyüdük. 2019’da da çift basamaklı büyümeyi hedefliyoruz. Genel ihracat sektörü içinde yaklaşık yüzde 22.4 olan hizmet ihracatı payı da giderek artacak. Türkiye, ekonomik büyüklüğüyle dünyada ilk 20 arasında yer alıyor. Hizmet ihracatı alanında da ilk 20’yi hedefliyor.”



Yumuşak güç



İlker Aycı, hizmet ihracatının, bir ülkenin küresel marka haline gelmesinde etkili olan ‘yumuşak güç’ alanı olduğunu belirtti. Hizmet ihraç eden bilişim, danışmanlık, lojistik gibi alanlardan kuruluşların markalaşma yolunda desteklenmesi gerektiğini dile getiren Aycı şunları kaydetti:



“Sağlık sektörümüz dünyayla boy ölçüşecek bir hale geldi. Dizilerimiz 142 ülkede izleniyor. Dizi sektöründe ABD’nin ardından ikinciyiz. Müteahhitlik alanında uluslararası inşaat şirketlerimiz Çin’le yarışıyor. Üniversitelerimizin yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilenler arasında. 4-5 yıldızlı otel sayısında Akdeniz’in lideriyiz. Yazılım ve bilişim sektörümüz de ihracatını her yıl çift haneli büyütüyor.”



Aycı, özellikle genç işsizliği karşısında hizmet ihracatı alanının hızlı ve verimli bir çözüm olabileceğini de belirtti.



Hizmet İhracatı Ödül Töreni için başvuruların 31 Ekim’de biteceğini söyleyen Aycı, kasım ayında düzenlenmesi düşünülen törende 18 kategoride ödül verileceğini söyledi. Hizmet ihracatında verilen her bir liranın karşılığının büyük bir hızla geri döneceğini söyleyen Aycı, “İhracatçılarımızı birliğimize üyeliğe davet ediyoruz. Teşviklerden yararlanabilmeleri için birlik çatısı altına gelmeleri onların önünü açacak” dedi.



Türk dizileri birbiriyle yarışıyor

Türkiye’den ihraç edilen diziler 142 ülkede izleyiciyle buluşuyor. HİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Aksoy, “Türk dizileri Güney Amerika’da birbirleriyle yarışıyor. Türk dizileri için bir numaralı pazarımız olan Güney Amerika’dan da turistler Türkiye’ye gelmeye başladı” diye konuştu.