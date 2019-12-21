Hollandalı ING’ye Türk gücü

ING Türkiye’ye 2011 yılında 34 yaşındayken CEO olarak atanan Abay, bu görevine ek olarak 2016’de ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmişti.



Avrupa’ya bakacak



Ataması Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından onaylanan Abay, İcra Kurulu’ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden sorumlu olacak.



Önemli sorumluluk



ING Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ralph Hamers, Abay’ın yeni görevinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kendisinin liderliğinde ING Türkiye başarılı bir organizasyona dönüştü. Abay’ın bankacılık bilgisinin Hollanda ve Belçika’daki bankacılık organizasyonlarımızı daha da ileri taşımada katkı sağlayacak” dedi.

Sekiz yıldan bu yana Türkiye operasyonunu yöneten Abay ise, bu yeni görevinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Tepe yönetimde yer almak önemli sorumluluğu beraberinde getiriyor. ING’nin benimsediği, insanların iş ve özel hayatlarında her zaman bir adım önde olmaları amacına yürekten inanıyor, atılacak adımların parçası olmaktan heyecan duyuyorum” dedi.