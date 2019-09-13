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    HaberlerEkonomiHong Kong bir kez daha en serbest ekonomi seçildi
    13.09.2019 - 09:55 |

    Hong Kong bir kez daha en serbest ekonomi seçildi

    Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi bu yıl bir kez daha dünyadaki en serbest ekonomi seçildi.

    Hong Kong bir kez daha en serbest ekonomi seçildi

    Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminden dün yapılan açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı, bunun ekonomik özgürlüğün korunması ve elverişli ticaret ortamı yaratılması konularında harcanan çabaların bir neticesi olduğu belirtildi.

    Özel idari bölge yönetiminin, serbest ekonomi ilkesinde ısrar edeceğine vurgu yapılan açıklamada, adil iş ortamının ve ekonomik istikrarın korunacağına işaret edildi.

    Açıklamada, ayrıca Hong Kong yönetiminin serbest ve açık ticaret ortamının yanında, hukuka dayalı yönetim geleneğini ve yargı bağımsızlığını koruyacağı ve geliştireceği de ifade edildi.

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