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    HaberlerEkonomi HaberleriHonor cepler Hepsiburada’da
    12.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Honor cepler Hepsiburada’da

    Huawei Technologies çatısı altında Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan Honor, resmi online mağazasını Hepsiburada üzerinde 8 Kasım itibarıyla açtı.

    Honor cepler Hepsiburada’da

    Açılış kapsamında 8 Kasım günü online mağazaya özel bir kampanya düzenleyen Honor, müşterilerine çeşitli hediyeler sunuyor. Kullanıcılar mağaza üzerinden satın aldıkları telefonlarla birlikte Honor’un popüler akıllı bileklikleri Band 5 veya Band 4 Running’e sahip olacaklar. Ayrıca mağazadan Honor 20 akıllı telefon alanlara ise, telefonun yanında Band 5 ve AM61 bluetooth kulaklığı da hediye edilecek. Hepsiburada üzerinde yer alan Honor Online Mağazası, markanın çeşitli ürünlerini de ilk defa satan mağaza olma özelliğini taşıyor.

    Mağazada Honor’un akıllı saati Watch Magic, kablosuz kulaklıklar Flypods Lite ve AM61, akıllı bileklik Band 4 Running ve Mini Bluetooth Hoparlör de ilk defa Türk kullanıcılarla buluşuyor.

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