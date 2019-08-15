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    HaberlerEkonomiHonor modelleri Vodafone’da
    15.08.2019 - 08:16| EKONOMİ SERVİSİ

    Honor modelleri Vodafone’da

    Honor ve Vodafone iş birliğiyle düzenlenen yeni kampanya çerçevesinde Honor 8 Serisi modelleri Honor 8X, Honor 8C ve Honor 8S, özel fiyatlar ve vade fırsatıyla Ağustos ayında Vodafone mağazalarında satışa sunuluyor.

    Honor modelleri Vodafone’da

    Akıllı telefonunu uygun fiyatlı, performans canavarı modellerle güncellemek isteyen Vodafone aboneleri, Honor 8S’yi 12 aylık sözleşme yaparak ayda 125 TL avantajlı fiyattan alabilecekler. Honor 8C Vodafone abonelerine özel 12 aylık sözleşmeyle ayda 155 TL fiyatla sunulacak. Vodafone online mağazasına özel satılacak Honor 8X ise ayda 200 TL taksitle 12 ay vadeli olarak tüketiciyle buluşacak.

    Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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