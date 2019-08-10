Hükümet kamu işçisine yüzde 7+4 teklif etti

Teklifin kabul edilemez olduğunu söyleyen Arslan buna karşın, “Türkiye’nin yeterince sorunu var, anlaşmazlığın masada çözülmesini istiyoruz” dedi.

Arslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla 5 Temmuz’da ilettikleri zam teklifleri üzerine masaya oturdu. Taraflar iki saatlik görüşmenin sonunda masadan imza atmadan kalktı. Bir sonraki görüşmenin her an olabileceğini söyleyen Arslan bakanlığın kendilerine teklifinin “iyileştirme yapıldıktan sonra, ilk yılın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4; ikinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkının verilmesi” olduğunu açıkladı.

Ocaktan beri süren zam görüşmelerini tamamlamak istediklerini belirten Arslan, “Buraya çifte bayram kutlaması için gelmek istiyorduk, ancak olmadı” dedi.

Bakanlığın kamu işçileri için verdiği zam teklifleri üzerinde anlaşmaya varılamamış, KESK, tepkisini bakanlık önündeki protestoyla gösterirken, Türk-İş ise 19 Ağustos’a kadar sözleşmenin bağıtlanmaması halinde grev çağrısı yapmıştı.

Her şey bitmiş değil

Arslan bir sonraki görüşme tarihinin belirsiz olduğunu belirtirken, “Bir sonraki görüşmeyi telefonla haberleşeceğiz. Ortada taleplerle ve teklifler konusunda bir uyuşmazlık var. Her şey bitmiş değil” dedi.

3 aşamalı eylem kararı

Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşma sağlanamaması üzerine 3 aşamalı eylem kararı hazırladı. Kurul, 15 Ağustos’ta iş yerlerinde 1 saat oturma eylemi yapılacağını, 16 Ağustos’ta işçilerin öğle yemeği yemeyeceğini ve 19 Ağustos’ta ise Güvenpark’ta basın açıklaması yapılacağını duyurdu.