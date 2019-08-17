Hükümetten memura zam teklifi: %3.5+3

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi sürecine ilişkin 4’üncü toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Bakan Selçuk, hükümetin memurlara yönelik zam teklifini açıkladı. Selçuk, “Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci 6 aylık döneminde yüzde 3, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 2.5 oransal artış yapılmasını, her 6 aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o 6 aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde aradaki farkın bir sonraki 6 aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz” diye konuştu.

‘Yeni teklif bekliyoruz’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan teklifi kabul etmediklerini söyledi. Yalçın, “Bu teklifi yok sayıyoruz, yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklif makul bir teklif değil. Bu teklif ne bütçe gerçekliği ile ne de ülke gerçekliği ile uyumlu” dedi. Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, “Bu rakamları müzakere edilebilir olarak görmüyoruz. En düşük memur maaşına 105 lira yansıyor” diye konuştu. KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz de “Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil” dedi.