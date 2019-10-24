Hummel Türkiye’de atağa kalkıyor

Hummel’ın sahibi Danimarka’lı Thornico Group, Türkiye’nin spor giyim sektöründeki cazibe alanı oluşunu da değerlendirerek Türkiye’de tekstil sektöründe doğrudan yer almaya karar verdiğini açıkladı. Hummel Türkiye’nin yüzde 75’ini satın alarak Türkiye üzerinden Ortadoğu ve Balkan ülkelerine açılmaya hazırlanan Thornico Group, Eddy Massier’i Türkiye Hummel’ın yeni CEO’su olarak atadı.



CEO Massier, Hummel olarak Türkiye’ye güvendiklerini belirterek 2020 yılında spor giyim ve tekstil sektöründe Hummel Türkiye’ye teknoloji, tasarım ve ihracat alanında yatırım yaparak, Ortadoğu ve Balkan pazarları başta olmak üzere çok daha büyük hedeflere hazırlayacaklarını söyledi.



2010 yılında Türkiye pazarına giren Hummel, Türkiye’nin başarısının ardından Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı da içeren çok geniş bir bölgedeki perakende yapılanmasının yönetimini Ekim 2018 itibarı ile Türkiye Hummel Merkezi’nden yönetme kararı almıştı.

Hummel, 1923 yılında Alman bir ayakkabı yapımcısı olan Albert Messmer tarafından kuruldu. 1991 yılında ise Thornico Grup bünyesine katıldı. Thornico Grup, spor giyim dışında gemicilik, gayrimenkul, gıda gibi farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Şirketin 1.2 milyar dolarlık cirosu var.