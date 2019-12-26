BİST113.3290EURO6,590,02USD5,94-0,02ALTIN287,150,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Huntington Grup’tan Skor Veri’ye yatırım
    ABONE OL
    26.12.2019 - 07:50 |

    Huntington Grup’tan Skor Veri’ye yatırım

    Singapur merkezli Huntington Grup, Skor Veri’nin hisselerini satın aldı.

    Huntington Grup’tan Skor Veri’ye yatırım

    İşlem sonrasında Huntington, Skor Veri’nin en büyük kurumsal hissedarı olurken, şirket yönetimi şirketteki çoğunluk hissesine sahip olmaya ve şirketi yönetmeye devam edecek. Huntington’ın Türkiye’den sorumlu Yönetim Ortağı olan Ece Berkün, Skor Veri’nin Yönetim Kurulunda yer alacak. Skor Veri Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çiftcioğlu, “Skor Veri olarak büyüme stratejimizi daha da hızlandırmak adına Huntington Grup ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklıktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

    Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

    Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber