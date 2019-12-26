Huntington Grup’tan Skor Veri’ye yatırım

İşlem sonrasında Huntington, Skor Veri’nin en büyük kurumsal hissedarı olurken, şirket yönetimi şirketteki çoğunluk hissesine sahip olmaya ve şirketi yönetmeye devam edecek. Huntington’ın Türkiye’den sorumlu Yönetim Ortağı olan Ece Berkün, Skor Veri’nin Yönetim Kurulunda yer alacak. Skor Veri Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çiftcioğlu, “Skor Veri olarak büyüme stratejimizi daha da hızlandırmak adına Huntington Grup ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklıktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.