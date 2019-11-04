BİST100.1411,70EURO6,36-0,33 USD5,69-0,28ALTIN276,59-0,47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiIAG, Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor
    04.11.2019 - 14:40 | | AA

    IAG, Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor

    İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in ana ortağı IAG, Air Europa'yı 1,1 milyar dolar karşılığında satın almak konusunda anlaştı.

    IAG, Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor

    IAG'den yapılan açıklamada, Air Europa'nın 1,1 milyar dolar karşılığında Globalia şirketinden satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    IAG, halihazırda İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia ve indirimli hava yolu işletmecisi Vueling'i bünyesinde bulunduruyor.

    IAG Üst Yöneticisi Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, satın alma sonrası IAG'nin Avrupa ve Latin Amerika piyasasındaki lider pozisyonunun güçleneceğini belirtti.

      İğrenç parola: 'Yeni kumaşlarımız gelmiştir'Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kayazdere beldesindeki bir villada fuhuş için tuttukları yabancı uyruklu kadınları Bursa, Kocaeli ve Yalova’daki müşterilerine pazarlayan şebekeyi, dinlemeye takılan “Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir” şifresi ele verdi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Marmaris'te deniz kahverengi oldu

      Marmaris'te deniz kahverengi oldu

      Sinop'ta orman yangını

      Sinop'ta orman yangını

      Hazer Amani kimdir, nereli?

      Hazer Amani kimdir, nereli?

      Babaanne cinayetinde toruna kırmızı bülten kararı!

      Babaanne cinayetinde toruna kırmızı bülten kararı!

      Sıradaki Haber