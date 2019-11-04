04.11.2019 - 14:40 | | AA
IAG, Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor
İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in ana ortağı IAG, Air Europa'yı 1,1 milyar dolar karşılığında satın almak konusunda anlaştı.
IAG'den yapılan açıklamada, Air Europa'nın 1,1 milyar dolar karşılığında Globalia şirketinden satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
IAG, halihazırda İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia ve indirimli hava yolu işletmecisi Vueling'i bünyesinde bulunduruyor.
IAG Üst Yöneticisi Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, satın alma sonrası IAG'nin Avrupa ve Latin Amerika piyasasındaki lider pozisyonunun güçleneceğini belirtti.
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