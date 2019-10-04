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    HaberlerEkonomiİç mekanların havası ‘bozuk’
    04.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İç mekanların havası ‘bozuk’

    Dyson, Türkiye’deki iç mekân hava kalitesi farkındalığı hakkında bilgi edinmek için National Geographic ile ortak bir çalışma yaptı.

    İç mekanların havası ‘bozuk’

    Araştırmada ortaya çıkan en önemli iki bulguya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanların yüzde 70’i yemek pişirme sırasında çıkan duman, temizlik ürünleri ve evcil hayvan tüylerinin iç mekân hava kalitesini bozduğundan habersiz.

    Dyson Kıdemli Tasarım Mühendisi Tom Mogridge, “Günlük olarak kullandığımız birçok ürün ve eşya iç mekân hava kirliliğini artırıyor. Araştırmamızın amacı iç mekân hava kirliliği konusunda farkındalığı artırmak” dedi.

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