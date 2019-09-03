İç talep toparlanıyor yatırımda düşüş var

Türk ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yavaşlayarak da olsa pozitif performans gösterdi ve yüzde 1.2 büyüyerek ekonominin resesyonun etkilerinden sıyrıldığına da işaret etti.

Özel tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 ile ilk çeyreğe göre daha düşük bir daralma kaydederken, yatırımlarda ise yüzde 22.8 ile daha yüksek bir daralma gözlendi. Bu dönemde mal ve hizmet ihracatı yüzde 8.1, kamu harcamaları yüzde 3.3 arttı.

% 2 bekleniyordu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyrek için yüzde 2.6 olarak açıkladığı daralmayı yüzde 2.4 daralma olarak revize ederken, mevsimsellikten arındırılmış veriyi ise yüzde 1.3’ten yüzde 1.6’ya revize etti.

Reuters’ın 18 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre GSYH’nin ikinci çeyrekte iç talepteki yavaşlama ve yatırımlardaki zayıf seyirle yüzde 2 daralması bekleniyordu.

En çok inşaat daraldı

GSYH’yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2. çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3.4 artarken, sanayi sektörü yüzde 2.7, inşaat sektörü yüzde 12.7 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0.3 azaldı. En yüksek daralmanın gözlendiği inşaat sektörünün ekonomiye negatif katkısı da yüzde 1 oldu.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019’un ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1.02 trilyon TL olarak hesaplandı. Kişi başına GSYH 2018 yılında cari fiyatlarla 45.750 TL, dolar cinsinden 9.693 dolar oldu. Dolar/TL beklentilerden daha düşük daralmaya işaret eden GSYH ve daralmanın hız kaybettiğine işaret eden Ağustos PMI verileriyle 5.83’lü seviyelerden 5.80’nin altına kadar geriledi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

‘Dipten çıkış başladı’

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, özel tüketimdeki daralmanın yavaşlamasının büyümedeki toparlanmada etkili olduğunu, yatırım cephesindeki daralmanın hızlanmasının ise ikinci çeyrekte küçülmenin temel kaynağı olduğunu söyleyerek, “Net ihracat büyümeyi destekledi ancak iç tüketimdeki toparlanmanın ithalata yansıması ile net ihracat katkısı ilk çeyreğe kıyasla azaldı” dedi. Kömürcüoğlu şöyle devam etti:

“İkinci çeyrek itibariyle dipten çıkışın başladığını düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında büyümenin artıya geçmesini bekliyoruz. İkinci yarıda toparlanmanın boyutunu TCMB faiz indirimlerinin seyri ve küresel risk iştahı belirleyecek. 2019 toplam büyüme tahminimizi yüzde 0’da koruyoruz.”

Pozitife dönüş...

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, büyüme trendinin gücüne ilişkin göstergelerin önceki çeyreğe göre artışa işaret ettiğini dile getirdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyümenin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 artış göstererek toparlanmanın devamına işaret ettiğini söyleyen Bürümcekçi, baz etkisinin üçüncü çeyrekten itibaren devreye girmesi büyümenin pozitif değerlere dönmesine yardımcı olabileceğini aktardı.

İŞ DÜNYASI UMUTLU

‘Kritik eşiği atlattık’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın yine büyümeyi sırtlayan en önemli faaliyet olduğunu ifade ederek, iç talep ve yatırımların henüz büyümeye beklenen katkıyı veremediğini, net ihracatın katkısının 7.4 puan olarak gerçekleştiğini ve bunda mal ve hizmet ihracatındaki yüzde 8.1’lik artışın etkili olduğunu bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da GSYH verilerinin, yıla girerken arzu edilenin aksine, ekonomideki pozitif büyümenin biraz daha gecikeceğini ortaya koyduğunu bildirdi. İmalat sanayisinin ikinci çeyrekteki yüzde 3.3 daralmasının yanı sıra yatırımlardaki düşüş eğiliminin de devam ettiğini aktaran Bahçıvan, ilk çeyrekte yüzde 12.4 daralan yatırımların, ikinci çeyrekte yüzde 22.8 küçüldüğünü aktardı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, ekonomide ibrenin pozitife çevrileceğini belirterek, “Türkiye ekonomisi kritik eşiği atlattı” dedi.