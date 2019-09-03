BİST98.3430EURO6,36-0,20USD5,810,07ALTIN284,92-0,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiİç talep toparlanıyor yatırımda düşüş var
    03.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    İç talep toparlanıyor yatırımda düşüş var

    Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde (nisan - haziran) yüzde 1.5 ile beklentilerden daha düşük bir daralma kaydederken, iç talepteki toparlanmaya karşın yatırımlardaki düşüş dikkat çekti.

    İç talep toparlanıyor yatırımda düşüş var

    Türk ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yavaşlayarak da olsa pozitif performans gösterdi ve yüzde 1.2 büyüyerek ekonominin resesyonun etkilerinden sıyrıldığına da işaret etti.

    Özel tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 ile ilk çeyreğe göre daha düşük bir daralma kaydederken, yatırımlarda ise yüzde 22.8 ile daha yüksek bir daralma gözlendi. Bu dönemde mal ve hizmet ihracatı yüzde 8.1, kamu harcamaları yüzde 3.3 arttı.

    % 2 bekleniyordu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyrek için yüzde 2.6 olarak açıkladığı daralmayı yüzde 2.4 daralma olarak revize ederken, mevsimsellikten arındırılmış veriyi ise yüzde 1.3’ten yüzde 1.6’ya revize etti.

    Reuters’ın 18 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre GSYH’nin ikinci çeyrekte iç talepteki yavaşlama ve yatırımlardaki zayıf seyirle yüzde 2 daralması bekleniyordu.

    İç talep toparlanıyor yatırımda düşüş var

    En çok inşaat daraldı

    GSYH’yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2. çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3.4 artarken, sanayi sektörü yüzde 2.7, inşaat sektörü yüzde 12.7 azaldı.

    Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0.3 azaldı. En yüksek daralmanın gözlendiği inşaat sektörünün ekonomiye negatif katkısı da yüzde 1 oldu.

    Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019’un ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1.02 trilyon TL olarak hesaplandı. Kişi başına GSYH 2018 yılında cari fiyatlarla 45.750 TL, dolar cinsinden 9.693 dolar oldu. Dolar/TL beklentilerden daha düşük  daralmaya işaret eden GSYH ve daralmanın hız kaybettiğine işaret eden Ağustos PMI verileriyle 5.83’lü seviyelerden 5.80’nin altına kadar geriledi.

    ANALİSTLER NE DİYOR?

    ‘Dipten çıkış başladı’

    İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, özel tüketimdeki daralmanın yavaşlamasının büyümedeki toparlanmada etkili olduğunu, yatırım cephesindeki daralmanın hızlanmasının ise ikinci çeyrekte küçülmenin temel kaynağı olduğunu söyleyerek, “Net ihracat büyümeyi destekledi ancak iç tüketimdeki toparlanmanın ithalata yansıması ile net ihracat katkısı ilk çeyreğe kıyasla azaldı” dedi. Kömürcüoğlu şöyle devam etti:

    “İkinci çeyrek itibariyle dipten çıkışın başladığını düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında büyümenin artıya geçmesini bekliyoruz. İkinci yarıda toparlanmanın boyutunu TCMB faiz indirimlerinin seyri ve küresel risk iştahı belirleyecek. 2019 toplam büyüme tahminimizi yüzde 0’da koruyoruz.”

    Pozitife dönüş...

    AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, büyüme trendinin gücüne ilişkin göstergelerin önceki çeyreğe göre artışa işaret ettiğini dile getirdi.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyümenin bir önceki  çeyreğe göre yüzde 1.2 artış göstererek toparlanmanın devamına işaret ettiğini söyleyen Bürümcekçi, baz etkisinin üçüncü çeyrekten itibaren devreye girmesi büyümenin pozitif değerlere dönmesine yardımcı olabileceğini aktardı.

    İç talep toparlanıyor yatırımda düşüş var

    İŞ DÜNYASI UMUTLU

    ‘Kritik eşiği atlattık’

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın yine büyümeyi sırtlayan en önemli faaliyet olduğunu ifade ederek, iç talep ve yatırımların henüz büyümeye beklenen katkıyı veremediğini, net ihracatın katkısının 7.4 puan olarak gerçekleştiğini ve bunda mal ve hizmet ihracatındaki yüzde 8.1’lik artışın etkili olduğunu bildirdi.

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor” dedi.

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da GSYH verilerinin, yıla girerken arzu edilenin aksine, ekonomideki pozitif büyümenin biraz daha gecikeceğini ortaya koyduğunu bildirdi. İmalat sanayisinin ikinci çeyrekteki yüzde 3.3 daralmasının yanı sıra  yatırımlardaki düşüş eğiliminin de devam ettiğini aktaran Bahçıvan, ilk çeyrekte yüzde 12.4 daralan yatırımların, ikinci çeyrekte yüzde 22.8 küçüldüğünü aktardı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, ekonomide ibrenin pozitife çevrileceğini belirterek, “Türkiye ekonomisi kritik eşiği atlattı” dedi.

     

     

     

     

     

    İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: 18 yaşındaki gence...İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evinde bulunan bir kadın da seken mermilerden birisinin isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kamyonet çocuğu ezdi

    Kamyonet çocuğu ezdi

    2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu

    2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu

    On Numara sonuçları 2 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

    On Numara sonuçları 2 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

    4 ilde operasyon! Gözaltılar var

    4 ilde operasyon! Gözaltılar var

    Sıradaki Haber