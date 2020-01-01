İçki ve sigaraya ÖTV ayarlaması

Kararla birlikte son dönemde düşüş gösteren ÜFE miktarlarında göre düşmesi gereken ÖTV indirimi sigara ve alkollü içkiye yansımayacak, zam da yapılmamış olacak.



6 aylık uygulama



Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarına 6 ayda bir uygulanan Yİ-ÜFE kadar gelen enflasyon farkı, 2020 yılının ilk yarısında (ocak - haziran dönemi) yapılmayacak.



ÖTV Kanunu’na göre, sigarayı ve içkileri de içine alan listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuzda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, yeniden belirlenmiş sayılıyor.



Kanuna göre Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini belirlemeye, yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili tutuluyor.



İndirim bekleniyordu



Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.08 düşüş göstermişti. Haziran’da 0.09 puan artan Yİ-ÜFE, temmuzda 0.99, ağustosta 0.59, puan düşerken eylülde 0.13, ekimde 0.17 artmıştı.



Aralık rakamlarının da netleşmesiyle, 6 aylık Yİ-ÜFE rakamında düşüş, buna göre güncellenen sigara ve alkollü içki ÖTV’lerinde de cüzi bir miktarda düşüş öngörülüyordu. Dün yayımlanan düzenlemesiyle Yİ-ÜFE rakamlarının sigara ve içkide otomatik güncellemesi durdurulurken, sigara ve içkide ocak ayında ÖTV zammı ile birlikte indirim olasılığı da ortadan kalkmış oldu.