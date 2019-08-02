İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü hattı, bugün saat 10.30'da yapılan ilk seferle açıldı.

Seferler, cuma, cumartesi ve pazar günleri, Büyükçekmece'den 10.30 ve 20.30, Bursa'dan ise 08.00 ve 18.30 saatlerinde yapılacak.

İDO, bu hatla İstanbul'un artan nüfusuna ve ulaşım ihtiyaçlarına bağlı olarak özellikle Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt bölgelerinden Bursa'ya olan yolcu potansiyeline hizmet vermeyi hedefliyor.

Büyükçekmece'den Bursa'ya seyahat planlaması yapan bir yolcu, Esenler Otogarı'na yaklaşık 70 dakika süren yolculuk sonrası yaklaşık 4 saatte Bursa'ya varabiliyor. Kara yolu tercihiyle yaklaşık 5 saat 10 dakikada Bursa'ya varabilecek yolcular, İDO Büyükçekmece-Bursa hattı deniz otobüsü seferleri sayesinde sadece 95 dakikada Bursa'ya ulaşabilecek.

Büyükçekmece- Bursa hattı deniz otobüsü sefer saatlerine ilişkin tarifeye İDO'nun "www.ido.com.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.