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    Haberler Ekonomiİflasını açıklamıştı! Satın alıyorlar...
    04.11.2019 - 09:14 | | DHA

    İflasını açıklamıştı! Satın alıyorlar...

    Çin merkezli Fosun International, Birleşik Krallık merkezli seyahat şirketi Thomas Cook’un iflasını açıklamasından haftalar sonra, şirketin markasını 14.2 milyon dolara satın alacak.

    İflasını açıklamıştı! Satın alıyorlar...

    Thomas Cook Eylül ayında yatırımcılardan 250 milyon dolar fon toplama girişiminin başarısız olması sonrası iflasını duyurmuştu.

    Hong Kong borsasında listelenen ve daha önceden Thomas Cook’un yönetim kurulunda yer alan Fusun’dan Cuma günü yapılan açıklamada yeni anlaşmayla Thomas Cook’un yanında şirketin alt kuruluşları Casa Cook otel zinciri ve Cook Club’ın marka haklarına sahip olacağı belirtildi.

    Fosun seyahat kolu Başkanı Qian Jiannong, söz konusu satın alımın Fosun’un mevcut turizm holdinglerini destekleyeceği ve “Çin dış turizmindeki büyüme hızını artıracağını” söyledi.

      Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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