Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi geriledi

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 116 ülkeden bin 173 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketi'nin (WES) sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde eksi 2,4 puan olan endeksin, üçüncü çeyrekte 7,7 puan düşerek eksi 10,1 puana gerilediği belirtildi.

Açıklamada, “Ifo Dünya Ekonomik İklimi bozuldu. İklim Endeksi yılın üçüncü çeyreğinde eksi 2,4'ten eksi 10,1 puana düştü. Ekonomik durum ve beklentiler endeksleri önemli ölçüde düşüş gösterdi. Ticaret ihtilaflarının artması dünya ekonomisine önemli derecede zarar veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ifo Başkanı Clemens Fuest konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomiye dair iklimin bütün bölgelerde bozulduğunu belirterek, “Uzmanlar, gelişmiş ülkelere, Asya'nın gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerine yönelik durum değerlendirmelerini ve hem de beklentilerini aşağıya doğru revize ettiler.” ifadesini kullandı.

Ifo’nun anketine katılan uzmanların küresel ticarette çok daha zayıf bir büyüme beklediklerini bildiren Fuest, " Uzmanların küresel ticarete yönelik beklentileri, geçen yılki ticaret çatışmalarının başlamasından bu yana en düşük seviyede. Ankete katılan uzmanlar, aynı zamanda daha zayıf özel tüketim, daha düşük yatırım, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarında düşüş beklemektedir.” açıklamasında bulundu.