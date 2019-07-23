İHA kullanacaklar için 4 aşamalı izin

Bu aşamalar ithalatçı/üretici kayıt işlemleri, pilot kayıt işlemleri, İHA kayıt işlemleri ve uçuş izni işlemlerinden oluşacak. İHA uçuşları için risk analizlerinde uçurulacak bölge (kalabalık, kalabalık olmayan bölge), kullanım amacı, pilot eğitim ve tecrübe, gece, gündüz ve meteorolojik şartlar, diğer hava araçları ile çarpışma riski dikkate alınacak. Ticari İHA uçuracak pilotlara hava hukuku, meteoroloji, uçuş prensipleri dersi verilecek.

Ticari olmayan faaliyet ve İHA0-İHA1 hava araçları için ithalatçı/üretici firma İHA ile ilgili bilgileri girerek, satış gerçekleştiğinde gerekli güncellemeleri yapacak.

Ticari faaliyet ve İHA2-İHA3 hava araçları için ise ithal izni genel müdürlükten alınacak. Düzenleme, devlete ait İHA’lar ile yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA’ları, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemleri, azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA’ları kapsamıyor.