İhracat artışı için 3 anahtar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracatta yakaladığımız ivmeyi sürdürerek, hedeflerimize ulaşmamızın en temel yolu ihraç ürünlerimizin teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltmekten geçmektedir” dedi.

Pekcan, Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, tasarım odaklı üretimin ve yüksek katma değerli ihracatın önünü açacak bu gibi organizasyonlar ile sanayicilerin rekabet gücünü daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, bakanlık olarak bu tür etkinlikleri önemsediklerini kaydetti.

Pekcan, “Bu yıl ‘Tasarımın Ötesinde’ temasıyla tasarımın gücünün geniş bir yelpazede ele alınacağı bu etkinliğin sürdürülebilir ihracat artışında ve cari açığın azaltılmasında tasarımın önemi tekrar ortaya koyacağına inanıyorum. Bakanlık olarak tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ve dijitalleşmeye önem veriyor ve bütün politikalarımızın merkezine alıyoruz” dedi.

10 kat artıyor

Türkiye’nin ihracatını artırmaya devam ettiğini belirten Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.1 artarak 148 milyar 842 milyon dolara yükselmiştir. Dünya genelinde ihracatını artıran ülkeler arasında 2019’da Türkiye yedinci sıradadır. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi sürdürerek, hedeflerimize ulaşmamızın en temel yolu ise ihraç ürünlerimizin teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltmekten geçmektedir.”

2018 yılında birim ihraç fiyatının 1.33 dolar, tasarım desteklerinden faydalanan şirketlerin birim ihraç fiyatı ortalamasının 13.1 dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Pekcan, bu oranların, tasarımın katma değerli ihracatın kilit unsuru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Tasarım merkezleri yayılıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 24 ilde faaliyet gösteren, 7 bin 329 kişinin istihdam edildiği toplam 352 tasarım merkezilerinin bulunduğunu belirterek, “Tamamlanan ve devam eden 5 bin 32 projeden, bugüne kadar alınan patent sayısı 371’e ulaşmış durumda” dedi. Tasarımın hayatın her alanında var olan bir kavram olduğuna değinen Gülle, şunları kaydetti:

“TİM olarak, bu bilincin yerleşmesi için, tasarımı bir kültür haline getirmek için, aralıksız çalışıyoruz. 27 yılda, değerli ihracatçı birliklerimizle birlikte 250’nin üzerinde tasarım yarışması düzenledik. Tasarım yarışmaları, sektörlerin yaratıcı gücünü artırırken öğrenci, sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya getirerek, yetenekli gençlerin özgün tasarımlarını destekliyoruz.”