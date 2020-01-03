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    HaberlerEkonomi Haberleri İhracat bedeli döviz olarak getirilebilecek
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    03.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhracat bedeli döviz olarak getirilebilecek

    Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    İhracat bedeli döviz olarak getirilebilecek

    Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, söz konusu düzenlemenin ihracatçıyı rahatlattığını açıkladı.

    Gülle, “İhracatçılarımızdan gelen yoğun talepler dikkate alınarak, ihracat bedellerinin en az yüzde 80’inin bankaya satılması şartının ortadan kaldırması ihracatçılarımızca olumlu karşılandı” dedi. Gülle, ihracat yapılan ülkenin durumuna bağlı olarak, tüm ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde tahsilat vadesinin 180 günden fazla olması halinde, ihracat bedelinin vade süresinin bitiminden itibaren 90 günde getirilmesine imkan sağlanmasının da önemli bir esneklik sağladığını bildirdi.

    Kolaylık sağlandı

    İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılması olanağının önemli bir adım olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

    “Bu, ihracatçılarımıza ihracat bedellerinin tahsili konusunda da kolaylık getiriyor. Ayrıca ihracat bedelini yurda getiremeyen ihracatçılarımıza, haklı nedenlerini belgelendirmeleri halinde, bu tutarların vergi dairelerince terkini sağlanıyor.”

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