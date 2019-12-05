İhracat desteklerine dijital ortamda ulaşılacak

Pekcan Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu toplantısında konuşan Pekcan, ihracatın 9 ayda değer bazında yüzde 2,6 artmasına rağmen miktar bazında yüzde 7,9 arttığına işaret ederek, birim fiyatlarında düşüş olduğunu söyledi. Küresel ihracat birim fiyatında da yüzde 9,6 azalma bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, “burada da dünyadan biraz daha iyi durumda gidiyoruz” dedi.

Pekcan, hedef ülkelerin ithalatından alınan payın binde 5, hedef sektörlerde yapılan ihracatın payının da binde 7,6 olduğuna dikkati çekerek, bunları yüzde 1’e çıkarmak istediklerini vurguladı. Pekcan, 83 bin 236 ihracatçı firmanın 74 bininin KOBİ olduğunu ve değer bazında ihracatın yüzde 55’ini KOBİ’lerin yaptığını belirterek, “3,5 milyon KOBİ’miz var. KOBİ’lerin sadece yüzde 2’si ihracat yapıyor. Bunu yüzde 4-5’e çıkardığımız anda ihracat rakamlarımız fırlar. Hedef ülke, hedef sektör ve ihracatın tabana yayılması perspektifimizle çalışmalarımız sahada devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Pekcan, sürdürülebilir ihracatı artırmayı, yeni sektör ve pazarlara yönelik yatırım stratejilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

2020’de de ithalat...

Bakanlık tarafından yeni geliştirilen Destek Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren Pekcan, şöyle konuştu:

“Artık iş dünyamız, ihracat desteklerimizden otomasyon sistemi üzerinden yararlanabilecek. Ofisinden müracaat edecekler ve desteklerimizin her aşamasından yararlanıp sonuçlandırabilecekler. Diğer bakanlıklarımızdan evraklar tamamlandığında 2020’de ithalat işlemlerini de dijital ortamda yapabiliyor olacağız.”