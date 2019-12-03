İhracat hedefe doğru

Türkiye’nin kasım ayı ihracatı 16.2 milyar dolar oldu. İhracat, ilk 11 ayda 165 milyar doları aştı. Böylece Yeni Ekonomi Programı’ndaki 182 milyar dolarlık ihracat hedefine az kaldı. Kasım ayı ihracat rakamları, İstanbul’da açıklandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kasımda ihracatımız 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 11 ayda yakaladığımız 4’üncü en yüksek aylık ihracat rakamı. Böylelikle ihracatımız, ilk 11 ayda geçen senenin 11 ayına göre, yüzde 1.77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşmıştır. 12 aylık ihracatımız da 179 milyar 860 milyon dolara ulaştı.

Kasım ayında ithalatımız, geçen sene kasıma göre yüzde 11.44 artışla 18 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 11 aya kümülatif olarak baktığımızda, geçen senenin ilk 11 ayına göre ithalatımız yüzde 11.29 azalarak 190 milyar 229 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ithalatımız yüzde 12.96 azalarak 206 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti.”

Dış açık azaldı

2019 yılı ilk yarısında ithalatta ciddi azalmalar olduğuna işaret eden Pekcan, ithalattaki artışın hem üretim, hem de yatırımlardaki artışlardan dolayı pozitif yönleri olduğunu aktardı.

Pekcan, “Kısa vadede canlılık ve performans açısından bu ithalat artışımız önemli. Orta - uzun vadede Türkiye’nin katma değer odaklı yüksek büyüme perspektifiyle uyumlu bir ithalat düzeyini sağlamak, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki gelinen noktayı sürdürülebilir bir seviyede tutmak hedeflerimiz arasında” dedi.

Veriler doğrultusunda, geçen sene yılın ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığı yüzde 51.84 düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara geriledi.

Karşılama arttı

Ruhsar Pekcan, “Dış ticaret açığımız, bu şekilde 11 ayda 27 milyar 85 milyon dolar azalması ile Türkiye’nin cari dengesine ve dış finansman ihtiyacına olumlu ve pozitif katkı sağladı. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75.6 iken bu sene yüzde 86.8’e, son 12 ay ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86.9’a ulaştı” dedi.

Oto gazladı, kimya ve tekstil yakın takipte...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Kasım ayının lideri, 2.7 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz olurken, 1.8 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1.5 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu” dedi.

Korumacılık, göç ve mülteci sorunu, dijital dönüşüm ve enerji arzı güvenliği gibi küresel meselelerin alışkanlıkları ve konforu zorladığını belirten Gülle, “Türkiye, gerek stratejik pozisyonu gerekse de dinamik ve kalifiye nüfusuyla en büyük ilk 10 ekonomi arasına girmeye aday” diye konuştu.

Savunma dopingi

Gülle, kasımın en güçlü performansına imza atanların yüzde 447 artışla 162 milyon dolar ihracat gerçekleştiren gemi ve yat, yüzde 57 artışla 360 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık ve yüzde 48 artışla 265 milyon dolara ulaşan fındık sektörü olduğunu söyledi.

Gülle, 11 aylık tabloya bakıldığında, savunma ve havacılıkta Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’a, kimyevi maddelerde Lübnan, Nijerya, Singapur, Hollanda ve Slovenya’ya, çelikte S. Arabistan ve Ukrayna’ya, otomotivde Azerbaycan’a, fındıkta İtalya’ya yüzde 100’ün üzerinde ihracat artışı gerçekleştirdiklerini bildirdi.