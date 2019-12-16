İhracat radarına Afrika’yı aldı

Bütem Metal Başkanı Merve Mollamehmetoğlu Keleş, “Riyad Havalimanı’nın metal asma tavanlarını yaptık. Şu an Dubai metrosunun tavanlarını yapıyoruz. Kuveyt ve Katar’da havalimanı, okul, AVM, hastane gibi farklı işler için çalışmalar yürütüyoruz” dedi. 2018 yılında 150 milyon TL ciroya ulaşan ve 150 kişiye istihdam sağlayan şirket bu yıl geçen yılki cirosunu korumayı hedefliyor. Temelleri 39 yıl önce atılan Bütem Metal, İstanbul Hadımköy’deki 7 bin metrekare büyüklüğe sahip tesisinde faaliyet gösterdiği üç alanda üretim yapıyor. Bu yıl ihracat odaklı bir strateji belirlediklerini kaydeden Keleş, “Hedefimiz mega yapıların olduğu her yerde markamızı duyurabilmek ve dünya markası haline getirebilmek” diye konuştu.