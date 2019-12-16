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    16.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhracat radarına Afrika’yı aldı

    Aydınlatma, asma tavan ve güneş enerjisi sistemleri üretimi yapan 39 yıllık Bütem Metal, ihracat atağına kalktı. 20 farklı ülkeye ihracat yapan firma, önümüzdeki yıl için Afrika’yı mercek altına aldı. Türkiye’de en son İstanbul Havaalanı’nın tavan yapım ihalesini üstlenen Bütem Metal, Dubai metrosunun tavanları üzerinde çalışıyor.

    İhracat radarına Afrika’yı aldı

     

    Bütem Metal Başkanı Merve Mollamehmetoğlu Keleş, “Riyad Havalimanı’nın metal asma tavanlarını yaptık. Şu an Dubai metrosunun tavanlarını yapıyoruz. Kuveyt ve Katar’da havalimanı, okul, AVM, hastane gibi farklı işler için çalışmalar yürütüyoruz” dedi. 2018 yılında 150 milyon TL ciroya ulaşan ve 150 kişiye istihdam sağlayan şirket bu yıl geçen yılki cirosunu korumayı hedefliyor. Temelleri 39 yıl önce atılan Bütem Metal, İstanbul Hadımköy’deki 7 bin metrekare büyüklüğe sahip tesisinde faaliyet gösterdiği üç alanda üretim yapıyor.  Bu yıl ihracat odaklı bir strateji belirlediklerini kaydeden Keleş, “Hedefimiz mega yapıların olduğu her yerde markamızı duyurabilmek ve dünya markası haline getirebilmek” diye konuştu.

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