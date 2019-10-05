İhracata moda dopingi

Türkiye’nin ihracatında kilogram başına ihracat değeri 1.3 dolar iken hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 18 dolar/kg ile Türkiye’de mücevher ve savunma sanayi sektörleri ile birlikte en fazla katma değerli ihracat gerçekleştiren üç sektörden birisi.



Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü şimdi bu rakamları daha da artırmak için kolları sıvadı.



İlkbahar / Yaz 2020 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), 8 - 11 Ekim arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.



Çarpan etkisi var



İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve MBFWI Komitesi Başkanı Cem Altan, bu etkinliğin ihracatta birim fiyatını artırmak ve tasarım odaklı ürün ihracatını desteklemek adına önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Bir hazırgiyim ürünün ortalama 20 dolar/kg olan birim fiyatı marka etkisiyle 3 katına, özel tasarım olması durumunda 5 katına çıkabiliyor.



Bu da tasarım, moda ve markanın çarpan etkisiyle ihracatın geometrik artışını sağlıyor. Dolayısıyla İHKİB olarak hazırgiyim sektörünün moda sektörüne evrilmesiyle 17.6 milyar dolarlık ihracatın birkaç katına yükselebileceğini öngörüyoruz. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul da bu yüzden çok önemli, ülkemizin moda ve tasarım altyapısını güçlendiriyor, tasarımcıları destekleyerek tasarım odaklı ürün ihracatını artırmayı hedefliyor.



Moda haftasında yalnızca tasarımcıların koleksiyonlarını sergilemesini sağlamıyoruz, The Core Showroom ile koleksiyonları dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen satın alma sorumluları ile buluşturuyor ve iş geliştirme olanaklarını artırıyoruz.”





14 sezondur destekliyor

Moda haftasının isim sponsoru Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 14. sezonunda İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonlarına ev sahipliği yapacak. İlk sezondan bugüne isim sponsorluğumuzu aralıksız sürdürüyor, aynı zamanda bu sponsorluğumuzu her sezon Türk moda sektörünün farklı aktörleriyle yaratıcı işbirlikleri çerçevesinde derinleştiriyoruz. Türk tasarımcılara destek vermekten ve onlara görünürlük sağlamaktan dolayı mutluyuz” dedi.