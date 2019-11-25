İhracatçı Venezuela’ya çıkarma yaptı

Türkiye’nin ihracat ana planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya’ya çıkarma yapan ve Venezula Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere önemli isimlerle bir araya gelen ASHİB Sektörel Gıda Ticaret Heyeti, 200’ü aşkın firmayla ihracat anlaşmaları imzaladı.

ASHİB heyeti, Venezuela ve Kolombiya’da 200’ü aşkın firmayla makarna, bakliyat, un, pirinç, peynir, konserve, meyve suları, zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, elma, nar, çikolata, şekerleme, sos, bisküvi gibi ürünlerde önemli ihracat anlaşmaları yapıldı.



ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, “Latin Amerika ülkelerine ihracatta önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu hedefe ulaşma konusunda devletimizin yol açıcı desteklerini bekliyoruz” dedi.



Türkiye’den alacak



Yamanyılmaz, ASHİB olarak Ortadoğu pazarına alternatif oluşturmak üzere Afrika ve Amerika kıtasını hedeflediklerini belirtti.



Yamanyılmaz, “Venezuela’da bakan ve müsteşar düzeyinde temaslarımızın ardından Türkiye dostu ve Türk televizyon dizilerinin hayranı Devlet Başkanı Nikolas Maduro bizi kabul etti.



Maduro’nun ‘Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız.’ deyip, bakanlarına da ‘Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye’den karşılayacaksınız’ şeklindeki talimatları bizleri memnun etti” diye konuştu.











‘STA yapılsın’



Venezuela’nın Karakas ve Kolombiya’nın Bogota kentlerinde 200’ü aşkın toptan gıda ithalatı yapan firmadan bine yakın iş insanı ile görüştüklerini, Margarite ve Miranda’da su ürünleri tesislerini gezdiklerini anlatan Yamanyılmaz şöyle devam etti:



“30 milyon nüfuslu Venezuela ve 55 milyon nüfusa sahip Kolombiya’yı Güney Amerika’ya ihracat açılımımızda sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Venezuela’ya Türkiye olarak 120 milyon dolar civarında bir ihracatımız var, bunun 72 milyon dolarını gıda ürünlerini oluşturuyor. Ziyaret ettiğimiz iki ülkeyle ivedilikle serbest ticaret anlaşmalarının (STA) yapılmasını bekliyoruz.”