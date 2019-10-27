İhracatçılardan insani yardım

TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde düzenlenen törende şöyle konuştu: “İhracatçılar olarak 35 TIR’la buradayız. İhtiyaç sahiplerine, çocuklarımıza hediyeler getirdik. Bu gönül harekatında olmaktan son derece mutluyuz.”