BİST100.216-0,13EURO6,420,13 USD5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiİhracatçılardan insani yardım
    27.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhracatçılardan insani yardım

    Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı’na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla ‘Birliklerimiz Birlikteliğimizdir’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında insani yardım TIR’ları, Gaziantep’te düzenlenen törenle uğurlandı.

    İhracatçılardan insani yardım

    TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde düzenlenen törende şöyle konuştu: “İhracatçılar olarak 35 TIR’la buradayız. İhtiyaç sahiplerine, çocuklarımıza hediyeler getirdik. Bu gönül harekatında olmaktan son derece mutluyuz.”

    Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Saatler geri alındı mı? Şu anda saat kaç? 27 Ekim Türkiye saaati

    Saatler geri alındı mı? Şu anda saat kaç? 27 Ekim Türkiye saaati

    Altın Yunus ‘Aidiyet’in

    Altın Yunus ‘Aidiyet’in

    Hafızalardan silinmiyor

    Hafızalardan silinmiyor

    Yunanistan’daki Gümüşhane

    Yunanistan’daki Gümüşhane

    Sıradaki Haber