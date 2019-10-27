27.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
İhracatçılardan insani yardım
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Barış Pınarı Harekatı’na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla ‘Birliklerimiz Birlikteliğimizdir’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında insani yardım TIR’ları, Gaziantep’te düzenlenen törenle uğurlandı.
TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde düzenlenen törende şöyle konuştu: “İhracatçılar olarak 35 TIR’la buradayız. İhtiyaç sahiplerine, çocuklarımıza hediyeler getirdik. Bu gönül harekatında olmaktan son derece mutluyuz.”
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.