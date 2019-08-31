İhracatçıya aidat desteği

Olpak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın gerçekleştirdiği İhracat Ana Planı Lansman Toplantısı’ndan sonra İhracat Ana Planına Destek Paketi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Olpak, destek paketi ile daha fazla firmayı yurt dışı pazarlarla buluşturacaklarını, daha fazla firmaya yurtdışında rehberlik edeceklerini belirterek, “Elimizi taşın altına daha fazla nasıl koyarız diye düşündük. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, müteahhitlerimizi, hizmet sektöründeki firmalarımızı DEİK’le nasıl buluşturabiliriz diye düşündük. Bu kapsamda destek paketini hayata geçirdik” dedi.

146 ülkede ‘iş’

Olpak, 146 ülkede iş konseylerinin olduğunu belirterek, “Bir yıllık aidatta indirim yaparsak yeni üye firmalar bu ailenin içerisine kapıdan daha kolay girecek. Bir yıl içerisinde de zaten gerekli ağa ulaşacakları için aidat onlar açısından çok önemsiz bir sorun haline gelecek” diye konuştu.

Çin’e gıda ihracatı artacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, “Çin ile ABD arasında çok yoğun bir ticaret var. Karşılıklı vergiler ve Çin’in bazı ürünlerini başka ülkelerden almak istemesi, Türkiye için fırsat. Özellikle gıda burada çok önemli. Çin ile diğer ilişkileri geliştirerek gıda ihracatını artıracağız” diye konuştu.

Türkiye’de iki Çin bankasının hizmete girmesi ile Çinli firma sayısının arttığına dikkati çeken Kolbaşı, “Bini aşkın firma tabela astı. Yatırım, ticaret ve ortaklık anlamında ilişkiler gelişiyor. İki ülke arasında 17 milyar doları geçen cari açık var. Bu, zaman zaman 25 milyar dolara kadar çıkıyor. Bizim daha fazla ihracat yapmamız lazım” dedi.