İhracatçıya düşük faizli kredi

Düzenlenen basın toplantısında sorular yanıtlayan ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, euro bazlı 1 yıl vadeli kredilerde sabit faiz %2.50’ye, rotatif kredilerde ise faiz %1.85’e düşündüklerini açıkladı. Altı ayda bin ihracatçıya 500 milyon euro kaynak sağladıklarını ve şimdi daha da avantajlı bir paket sunmaktan memnun olduklarını ifade eden Abay, kredi kullanan ihracatçı firmaların çalışanlarına da avantajlı ihtiyaç kredisi vereceklerini söyledi.

Ülke ihracatını en çok destekleyen banka olma vizyonuyla çalıştıklarını belirten Abay, TİM işbirliği ile hayata geçirilen kredi paketinin ülke ekonomisine olumlu etki yapacağını kaydetti.

Abay, “STüm TİM üyelerine verdiğimiz ihracat kredisinde oranları daha da avantajlı seviyelere çektik” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle yaptığı konuşmada, “Makro koşullarımızın düzelmesiyle, daha fazla ihracatçımızın bu protokolde sağlanan avantajlardan faydalanacağına, yapılan her ihracatın da ülke ekonomimize pozitif etki ile değişim sürecine ciddi katkı sunacağına inanıyorum” ifadesini kullandı. “Özel sektör paydaşlarımızdan ING ile yakaladığımız başarılı ivmenin gururunu birlikte yaşıyoruz” diyen Gülle şöyle konuştu:

“Bu süreci takım mücadelesi olarak görüp ihracat ekosistemindeki tüm kurumlar ve paydaşlar olarak kamu ve özel sektör ayırmadan tüm kurumlar olarak; Türkiye İhracat Ailesi için, ihracat için canla başla çalışıyoruz. En önemli meselemiz olan finansmana erişim hususunda birlikte attığımız adımlar, bunun en güzel örneği. Makro koşullarımızın düzelmesiyle, daha fazla ihracatçımızın bu protokolde sağlanan avantajlardan faydalanacağına, yapılan her ihracatın da ülke ekonomimize pozitif etki ile değişim sürecine ciddi katkı sunacağına inanıyorum.”

Hiçbir masraf ve komisyon yok

Yenilenen kredi paketine göre eşit taksitli kredi ile 12 ayda sabit euro kredi faiz oranı yüzde 2.50’ye, 24 ayda yüzde 2.75’e, 36 ayda yüzde 2.95’e indi. İhracatçılar krediyi aylık ödemeli, 3 ayda bir ödemeli veya 6 ayda bir ödemeli olarak kullanabilecekler. Buna ek olarak, euro bazlı rotatif ihracat kredisinde de faiz yüzde 1.85’e indi. Bu ihracat kredilerinden, faiz dışında hiçbir ek komisyon ve masraf alınmayacak.