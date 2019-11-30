BİST106.904-0,21EURO6,34-0,11USD5,75-0,15ALTIN271,090,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri İhracatın yükünü "kara taşıtları" çekti
    ABONE OL
    30.11.2019 - 12:05 | | AA

    İhracatın yükünü "kara taşıtları" çekti

    Türkiye'nin toplam ihracatı genel ticaret sistemine (GTS) göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 148,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın zirvesine 21,6 milyar dolarla motorlu kara taşıtları sektörü yerleşti.

    İhracatın yükünü "kara taşıtları" çekti

     

    İhracatta son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılırken, elde edilen başarıda öncü sektörlerin performansları önemli rol oynadı.

    AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 10 ayında toplam ihracat (GTS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artışla 148,9 milyar dolara ulaştı.

    İhracatta ilk sırayı 21,6 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" alırken, sektör ihracatı toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturdu.

    "Kara taşıtları dijital dönüşümde öncelikli"

    Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Türkiye Yol Haritası belgesinde, ihracat, istihdam ve katma değer potansiyeli dikkate alınarak, Türkiye için getirisi yüksek olacak sektörlerden başlamak üzere dijital dönüşümde öncelikli sektörler belirlenmişti. Bu kapsamda kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat, gıda ve yarı iletkenler ve elektronik sektörleri, odaklanılacak sektörler olarak öne çıkmıştı.

    2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da bu yıl Genel Ticaret Sistemi tanımlı ihracatın yüzde 2,6 artarak, 181,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Yıl sonunda ihracat fiyatlarında yüzde 3 düşüş, reel ihracatta ise yüzde 5,7 artış bekleniyor.

    Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de!Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenlerin bakımları Avrupa'nın en büyük atölyesi olan Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi'nde yapılıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kamera görüntülerine rağmen ısrarla 'Ben değilim' dedi!

    Kamera görüntülerine rağmen ısrarla 'Ben değilim' dedi!

    Chefs' Arena yarışmacıları | Chefs' Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

    Chefs' Arena yarışmacıları | Chefs' Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

    Bakanlık açıkladı! On ikinci kara devriyesi yapıldı

    Bakanlık açıkladı! On ikinci kara devriyesi yapıldı

    Chefs' Arena şefleri kimler? Chefs' Arena 1. bölüm fragmanı

    Chefs' Arena şefleri kimler? Chefs' Arena 1. bölüm fragmanı

    Sıradaki Haber