İhracatta artış ivmesi sürüyor

Demir ve Demir Dışı metaller sektörü Ocak-Ağustos döneminde 5.4 milyar dolarlık ihracatla genel ihracattan yüzde 4.8 pay aldı. Aynı dönemde ABD’ye yapılan ihracat yüzde 42 artışla 279.3 milyon dolara yükseldi.

Sektör ağustosta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1.95 artışla 612.7 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ise ihracat yüzde 1.88 artışla 5.4 milyar dolar oldu. Sektör ağustos ayında 12.5 milyar dolar olan toplam ihracattan yüzde 4.9, ilk 8 ayda 111 milyar dolar olan ihracattan ise yüzde 4.8 pay aldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracatta artış ivmesinin ağustos ayında da devam ettiğini ve geçtiğimiz yıl toplamında ulaşılan 8.2 milyar doları bu yıl geçeceklerini söyledi.