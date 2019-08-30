İhracatta yeni rota
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmada izleyeceği yolu belirleyen ‘İhracat Ana Planı’nı açıkladı. 17 ülke ve 5 sektör hedef olarak belirlendi.
Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için izleyeceği yol belirlendi. ‘İhracat Ana Planı’ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın da yer aldığı toplantıda açıklandı. İhracat Ana Planı, 11. Kalkınma Planı hedefleri dikkate alınarak düzenlendi.
2023 hedefi olan 226.6 milyar dolarlık ihracata giden yolu gösteren ve küresel eğilimler dikkate alınarak hazırlanan plana göre 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirlendi. 17 hedef ülke seçilirken ülkelerin dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’ndan yüzde 60 pay alması, dünya ithalatının yüzde 43.7’sini gerçekleştirmesi ve Türkiye ihracatından da yüzde 25.2 pay alması dikkate alındı. Hedef ülkelerin toplam ithalatındaki yüzde 0.5 olan pay yüzde 1’e yükseltilirken, hedef sektörlerdeki dünya ihracatında yüzde 0.76 olan Türkiye’nin payı yüzde 1’e çıkarılacak.
Hedef sektörler ise dünyada ticaret hacmi yükselen alanlarda belirlendi. Sanayi Bakanlığı’nın teknoloji hamlesi ile de örtüşen bu sektörlere çeşitli konularda verilen destekler 5’er puan artırılacak.
Büyümeye katkı
Ana plan ile net mal ve hizmet ihracatının büyümeye ortalama katkısı 1.1 puan olarak hedeflenirken, Eximbank’ın ihracatı destekleme oranının yüzde 29’a yükselmesi planlanıyor. İhtisas serbest bölgeleri ile yüksek teknoloji ürünü ihracatındaki yüzde 3.5’lik payın yüzde 5’e çıkarılması hedefleniyor. Serbest bölgelerde yüzde 9 olan pay, OECD seviyesi olan yüzde 14’e çıkarılacak.
Eximbank da destekliyor
Eximbank’ın yeni ürünleriyle KOBİ’lerin yüzde 75’inin desteklenmesi planlanıyor. Desteklenen firma sayısı önce 12 bin 500 sonra 15 bin 500’e ulaşacak. Bu yıl 48.4 milyar dolar olan desteği de 2023’te 70.4 milyar dolara çıkarmak hedefleniyor. 2019’da, İşletme Sermayesi Garanti Programı, Sigortalı Alacağa Dayalı Kredi Programı, Akreditif Teyit Sigortası Programı, Yeni Sigorta Projesi hayata geçecek. 2020’de ise Yurtdışı Teminat Mektubu Programı, Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilmesi, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası, Kefalet Sigortası, Yurtdışı Yatırım Sigortası Programı’nın uygulamaya alınması hedefleniyor.
İhracatçı dostu uygulamalar
Yapay zeka tabanlı akıllı ihracat platformu kurulacak.
E-ihracat stratejisi belirlenecek.
Online B2B geliştirilecek ve firmalar sanal fuarda ürünlerini üç boyutlu olarak sergileyecek.
Veri analitiği mükemmeliyet merkezi kurulacak.
İhracatta blokzincir uygulamaları yaygınlaştırılacak.
Destek yönetim sistemi hayata geçirilecek.
Sanal ticaret akademisi kurulacak.
İhracatta devlet yardımları
Yüzde 80 TTM desteği
Yüzde 45-75 yurtdışı marka tescil ve tanıtım desteği
Yüzde 75 fuar katılım desteği
Yüzde 65 sektörel ticaret heyeti desteği
İstihdam, kira, finansman, enerji desteği
BEŞ HEDEF SEKTÖR
Makine
Otomotiv
Elektrik-elektronik
Kimya
Gıda
İŞTE 17 ÜLKE
ABD
Brezilya
Çin
Etiyopya
Fas
G. Afrika
Güney Kore
Hindistan
Irak
İngiltere
Japonya
Kenya
Malezya
Meksika
Özbekistan
Rusya
Şili