İhracatta yeni rota

Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için izleyeceği yol belirlendi. ‘İhracat Ana Planı’ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın da yer aldığı toplantıda açıklandı. İhracat Ana Planı, 11. Kalkınma Planı hedefleri dikkate alınarak düzenlendi.



2023 hedefi olan 226.6 milyar dolarlık ihracata giden yolu gösteren ve küresel eğilimler dikkate alınarak hazırlanan plana göre 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirlendi. 17 hedef ülke seçilirken ülkelerin dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’ndan yüzde 60 pay alması, dünya ithalatının yüzde 43.7’sini gerçekleştirmesi ve Türkiye ihracatından da yüzde 25.2 pay alması dikkate alındı. Hedef ülkelerin toplam ithalatındaki yüzde 0.5 olan pay yüzde 1’e yükseltilirken, hedef sektörlerdeki dünya ihracatında yüzde 0.76 olan Türkiye’nin payı yüzde 1’e çıkarılacak.



Hedef sektörler ise dünyada ticaret hacmi yükselen alanlarda belirlendi. Sanayi Bakanlığı’nın teknoloji hamlesi ile de örtüşen bu sektörlere çeşitli konularda verilen destekler 5’er puan artırılacak.



Büyümeye katkı



Ana plan ile net mal ve hizmet ihracatının büyümeye ortalama katkısı 1.1 puan olarak hedeflenirken, Eximbank’ın ihracatı destekleme oranının yüzde 29’a yükselmesi planlanıyor. İhtisas serbest bölgeleri ile yüksek teknoloji ürünü ihracatındaki yüzde 3.5’lik payın yüzde 5’e çıkarılması hedefleniyor. Serbest bölgelerde yüzde 9 olan pay, OECD seviyesi olan yüzde 14’e çıkarılacak.



Eximbank da destekliyor



Eximbank’ın yeni ürünleriyle KOBİ’lerin yüzde 75’inin desteklenmesi planlanıyor. Desteklenen firma sayısı önce 12 bin 500 sonra 15 bin 500’e ulaşacak. Bu yıl 48.4 milyar dolar olan desteği de 2023’te 70.4 milyar dolara çıkarmak hedefleniyor. 2019’da, İşletme Sermayesi Garanti Programı, Sigortalı Alacağa Dayalı Kredi Programı, Akreditif Teyit Sigortası Programı, Yeni Sigorta Projesi hayata geçecek. 2020’de ise Yurtdışı Teminat Mektubu Programı, Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilmesi, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası, Kefalet Sigortası, Yurtdışı Yatırım Sigortası Programı’nın uygulamaya alınması hedefleniyor.



İhracatçı dostu uygulamalar



Yapay zeka tabanlı akıllı ihracat platformu kurulacak.



E-ihracat stratejisi belirlenecek.



Online B2B geliştirilecek ve firmalar sanal fuarda ürünlerini üç boyutlu olarak sergileyecek.



Veri analitiği mükemmeliyet merkezi kurulacak.

İhracatta blokzincir uygulamaları yaygınlaştırılacak.



Destek yönetim sistemi hayata geçirilecek.

Sanal ticaret akademisi kurulacak.



İhracatta devlet yardımları



Yüzde 80 TTM desteği



Yüzde 45-75 yurtdışı marka tescil ve tanıtım desteği



Yüzde 75 fuar katılım desteği



Yüzde 65 sektörel ticaret heyeti desteği



İstihdam, kira, finansman, enerji desteği



BEŞ HEDEF SEKTÖR



Makine

Otomotiv

Elektrik-elektronik

Kimya

Gıda

İŞTE 17 ÜLKE



ABD

Brezilya

Çin

Etiyopya

Fas

G. Afrika

Güney Kore

Hindistan

Irak

İngiltere

Japonya

Kenya

Malezya

Meksika

Özbekistan

Rusya

Şili