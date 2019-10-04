‘İK liderleri’nin yüzde 60’ı kadın

Türkiye’nin En Etkin 50 İK Yöneticisi Araştırması’nın Türkiye’nin önde gelen kuruluşları ciro, kârlılık, hissedar yapısı, sektör çeşitliği ve çalışan sayısı yönlerinden analiz edilerek ve ardından İK liderlerinin performansı incelenerek oluşturulduğu belirtildi.

Yaş ortalaması 48

2016 - 2018 yıllarında en başarılı İK listesine giren yöneticilerin yüzde 60’ını kadın yöneticiler oluşturuyor. Yine aynı yıl aralığında etkin 50 arasında yer alan CHRO’ların yaş ortalaması 48. Ödül alacak isimler şöyle:

Abdulkerim Çay-THY, Abdurrahman Baş-Roketsan, Ahmet Aksoy-Tüpraş, Ali Rıza Aksoy- Ford, Aslı Kunur-Siemens, Ata Selçuk-Eczacıbaşı, Aylin Yazgan İyicik-Koçtaş, Aylin Yüksel Gençyürek-Yaşar Holding, Berna Yener Aksu-P&G, Betül Çorbacıoğlu-Mercedes-Benz Türk, Birol Saylan-Limak, Buket Çelebiöven-Arçelik, Burak Seyrek-İş Bankası, Bülent Bayram-Vodafone, Cem Ağın- Bilkent Holding, Cenk Akıncılar-QNB Finansbank, Çağla Bürümlü-Türkiye Petrolleri, Çiğdem Çekceoğlu-Eren Holding, Dilara Oğur-Pegasus, Ebru Özgen-Coca-Cola İçecek, Ela Kulunyar-Doğuş Otomotiv, Engin Sezgin-Ets Tur, Gökhan Denizhan-LC Waikiki, Gökhan Ata-Okutan Gürallar, Gül Erol-Enerjisa, Güntulu Peker-sahibinden.com, Hakan Alp-Yapı Kredi, Hakan Onel-Abdi İbrahim, Hakan Timur-Sabancı Holding, Kaan Anul-Kumport, Nihat Çukurkaya-İGA, Nilüfer Demirkol-Nestle, Nursel Ölmez Ateş-Borusan, Osman Alptürer-Anadolu Grubu, Osman Tüzün-Garanti Bankası, Özgür Burak Akkol-Koç Holding, Pınar Kadırgan-Türk Henkel, Seda Kayrak Kızıltan-Flormar, Selda Seçkinler-Kale Holding, Semra Ergin-Samsung, Serra Kökten Uluışık-Pfizer Turkey, Sibel Eren-PWC, Sibel Uğur-Socar Turkey, Şenay Gani-Hayat Holding, Şengül Arslan Demircan-Şişecam, Şennur Kuru-Kibar Holding, Tuba Albayrak-Karaca, Ufuk Özdemir-Posco Assan, Umut Güvenç-Bosch, Yücel Karadağ-Yapı Merkezi.