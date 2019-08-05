İki dev açılış... Yollar kısalacak şifa dağıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bursa’da, iki dev yatırımın, hem Bursa Şehir Hastanesi’nin, hem de İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılışını yaptı.

Törende konuşan Erdoğan, “Bugün bir tarih yazıyoruz ve öyle bir tarih yazıyoruz ki İstanbul’u İzmir’e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa’ya muhteşem bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. İstanbul-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir Otoyolu ülkemizin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biri. Türkiye’nin ilk yap-işlet-devret otoyolu projesini başlattığımızda bu her konu gibi, bu işi de eleştirenler, olmayacağını söyleyenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biz her işimizde olduğu gibi bu hususta da kimin ne dediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna bakarak bismillah deyip yola çıktık ve işte bugün son noktayı koyuyoruz” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Bu bölgemiz, ülkemizin milli gelirinin yüzde 64’ünü üretiyor, dile kolay. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemiz ekonomisine sadece yakıt ve zaman katkısı yıllık 3.5 milyar liradır. İş bilenin kılıç kuşananın. Laf ola beri gele yok, iş üretiyoruz. Bu yol sayesinde turizm hızlanacak, sanayi hızlanacak, ticari faaliyetler de aynen hızlanacak, ülkemize çok daha fazla katkı sağlayacağı açıkça ortadadır.”

Hızlı ihracat ve turizm

İstanbul-İzmir-Bursa Otoyolu’nun tamamını hizmete aldıklarını söyleyen Erdoğan, otoyol sayesinde ulaşımı hızlı, güvenli, konforlu hale getirdiklerini ve yolu da 100 kilometre kısalttıklarını vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi:

“İleride 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı otobanı da bu yolla birleştireceğiz. İzmir, dünyaya açılan en önemli ihracat kapılarına da ev sahipliği yapıyor. Bu yol sayesinde turizm, sanayi, ticari faaliyetler hızlanacak.”

Erdoğan, maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin Türkiye’ye katkısının 3.5 milyar dolar olacağını belirtti. Bu otoyolu inşa eden ve 22 yıl 4 ay işletecek olan ortak girişim grubunun devlete ödeyeceği miktarın 6.3 milyar lira olduğunu belirten Erdoğan, “Devletin kasasından bir şey çıkmıyor. Bu otoyol Türkiye için her bakımdan kârlı bir proje” dedi. Erdoğan, toplamda 1.5 milyar lira olan 18 karayolunun yapımının devam ettiğini ve iki yıla kadar bitirileceğini kaydetti.

3.5 saate indi

Tamamlanan 192 kilometrelik son bölümü hizmete giren İstanbul-İzmir otoyolu seyahat süresini 8.5 saatten 3.5 saate indirecek. 2010’da Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağlamak için yapımınan başlanan otoyolun 234 kilometrelik kısmı daha önce açılmıştı. Otomobiller için İstanbul ile İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.3 lira olacak.

İlk yap, işlet, devret otoyol

Marmara ve Ege bölgelerinin yeni bir can damarına kavuştuğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “İstanbul - İzmir Otoyolu bu hizmet kervanının son halkası. Bu projenin hazırlık aşamasından beri içinde oldum” dedi.

Projenin bağlantı yolları dahil 426 kilometre uzunluğunda olduğunu söyleyen Turhan, projenin yatırım tutarının 11 milyar dolar olduğunu kaydetti. Turhan, “Bu otoyol, yap - işlet - devret modeliyle ihale edilen Türkiye’deki ilk otoyol projesidir. Projenin kamuya devrinden sonra elde edilen gelirler yeni otoyolların yapımında kullanılacak.

Projenin yapım aşaması 8 bin 500 kişiye istihdam sağladı, işletme aşamasında 6 bin 100 kişi ekmek yiyecek” ifadelerini kullandı.

179 köprü bulunuyor

Bir asma köprü, ikisi çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu projenin tamamen hizmete girmesiyle birlikte 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 2.5 milyar lira, akaryakıttan 930 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3.43 milyar lira tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.

2023 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında ise zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 1.12 milyar lira olmak üzere toplam 4.12 milyar lira yıllık tasarruf olacağı tahmin ediliyor.

‘Faizler daha inecek’

Herkesin Türkiye ekonomisiyle ilgili spekülasyonlara kulağını tıkayıp işine, gücüne bakmasını söyleyen Erdoğan, “Türkiye, üretmekle, istihdamla, ihracatla büyür, gelişir ve zenginleşir. Bekleme dönemi sona erdi, artık çalışma zamanı” dedi.

Merkez Bankası’nın faizleri indirdiğini ve daha da indireceğini söyleyen Erdoğan, “Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek. Yatırımcılarımız artık mevcut yatırımlarınızı geliştirin, genişletin ve istihdamı da artırın. Üretimi, rekabeti artıralım, bunun yanında da büyümeyi artıralım. Bankalar ardı ardına faiz indirimi açıklıyor” diye konuştu.

İÇİNDE 6 İHTİSAS HASTANESİ VAR

Bursa Şehir Hastanesi’nin yaklaşık bir aydır hasta kabulü yaptığını açıklayan Erdoğan, “Şehir hastanemiz kendi içinde 6 ihtisas hastanesi ve diğer birimleriyle yüksek standartlara sahip. 1 - 2 kişilik odaları kanepesi, buzdolabı, banyoları ile adeta otel standardında hizmet veriyor. Bursa Şehir Hastanesi’nin yatırım bedeli 2 milyar 286 milyon lira, 25 yıl işletecekler” diye konuştu.

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve yapımı 2 yılda tamamlanan, bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunduran Bursa Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasitesine sahip.

Genel hastanede 308, kadın-doğum çocuk hastanesinde 222, kalp-damar hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, FTR hastanesinde 200, YGAP hastanesinde 100 yatak yer alıyor. 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR hastanesi ise 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü konumunda.

Türkiye’nin en büyük sağlık merkezlerinden biri olan, Türkiye Genom ve Türkiye Kanser Gen projeleriyle ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir sağlık kuruluşu olarak konumlandırılan Bursa Şehir Hastanesinde ayrıca Türkiye’nin en büyük yanık merkezi bulunuyor.

İleri düzey tıp dönemi

Bursa Şehir Hastanesi’nin 1.355 yatağıyla sağlık hizmetlerine büyük katkısı olacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “475 bin metrekare kapalı alanıyla, 217’si yoğun bakım yatağı olmak üzere nitelikli odalar şeklinde tasarlanmıştır. Güney Marmara’nın tamamına hizmet verecek merkezdir. Şehir hastanelerimizi ileri düzey hastane olarak tanımlıyoruz” dedi.

Türkiye’de kamu, özel, üniversite hastaneleri başta olmak üzere nitelikli sağlık hizmeti kurulması için çalıştıklarını söyleyen Bakan Koca, “Yeni açılan şehir hastanelerini bir fırsata dönüştürüp üniversite hastanelerimizle sinerji oluşturacak şekilde vatandaşımıza hizmet sunulan bir döneme geçmek istiyoruz” diye konuştu.