İki dev modelle ‘Note’unu verdi

Galaxy Note 10 ve Note 10+’ın özellikleri daha önce pek çok kez sızdırıldığı gibi çıktı. Telefonun teknik özellikleri şöyle: “6.3 inç’lik Amoled ekran, 12 MP+12 MP+16 MP üçlü kamera ve Led flaş, 10 MP’lik ön kamera. Ülkeye göre değişmek üzere Exynos ve Snapdragon sekiz çekirdekli işlemcisi var. 8 GB’lık Ram. 256 GB’lık dahili depolama. 4.000 mAH pil, hızlı şarj 3.0 ve Type C girişi bulunacak. 3.5 mm’lik kulaklık yuvası olmayacak. Kullanıcılar bunun yerine USB-C bağlantısını kullanacak. Kutudan çıkan dönüştürücüyle eski kulaklıklar cihaza bağlanabilecek. AKG gürültü engelleme teknolojisine sahip kulaklıkla gelecek. Siyah, kırmızı ve beyaz renklerde karşımıza çıkacak. Android 9.0 işletim sistemiyle gelecek. 256 GB’lik modelinin fiyatı 999 euro olacak.”

S Pen daha yetenekli

Galaxy Note 10+’in teknik özellikleri Note 10’dan biraz daha iyi. 6.8 inç’lik ekranı var. 4.300 mAh bataryaya sahip. 45W hızlı şarj teknolojisiyle kısa sürede şarj sunacak. Arka yüzünde dört kamera bulunuyor. 12 MP ana kamera+12 MP telefoto kamera+16 MP geniş açılı kamera ve ToF sensörü olacak. Time of Flight (ToF) sensörler yardımıyla akıllı telefonların derinlik hesabı yapabilmesini sağlanıyor. Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9 Series 9825 çip seti, 8 GB Ram ve 256 GB dahili depolama diğer teknik özellikleri arasında. Mavi, siyah ve bakır renklerinde olacak.

Samsung, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+’ın hem 4G hem de 5G versiyonlarını piyasaya sürecek. Her iki model de S Pen kalemiyle gelecek ve kalem önceki versiyonlarından daha yetenekli olacak. Yeni modellerde, Galaxy S10’ların aksine ekranda yer alan delik ortaya konumlandırılmış.

Büyük ekrana katkısı çok

Samsung’un Note ailesi büyük ekranlı cep telefonlarının dünyada yaygınlaşmasında bir hayli etkili oldu. Note telefonlarındaki büyük ekran sonrasında rakipleri de benzer modelleri çıkarmaya başladı. Galaxy Note’un ilk modeli 2011 yılında piyasaya çıktı. Bu tarihi takiben neredeyse her yıl bir model çıktı.