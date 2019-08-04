Cepte amiral gemisi modeller yolda

Markaların sözkonusu modelleriyle ilgili pek çok özellik de sızmış durumda. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+’ı, 7 Ağustos’ta tanıtacak. Huawei, Mate 30 ve Mate 30 Pro’yu, Apple ise iPhone 11’i eylül ayında görücüye çıkaracak. Teknoloji severler şimdiden telefonların bütün özelliklerini merak ediyor. Amiral gemisi modellerin sızan özelliklerini araştırdık.

Siz hamle yapınca otomatik foto çekecek

Amerikalı Apple her eylül ayında yeni bir cep telefonu modelini tanıtır. Bu eylülde tanıtılacak modelin iPhone XI veya iPhone 11 olması bekleniyor. Ayrıca sızıntılara göre bu model yanında iPhone 11 Max ve iPhone 11 R de gelecek diğer modeller arasında. Tasarımları bir önceki modellerle benzer olacak. Ancak en büyük farklılık kameralarda görülüyor. Arka ekranın sol üst köşesinde üçlü arka kamera lensi bulunacak. Sızdırılan görsellere göre telefon cam arka gövdeye sahip olacak. Selfie kameraları ise 7 ve 12 MP’lik çözünürlükle gelecek. Bir başka iddiaya göre de kameralarında farklı bir özellik olacak. Yakınlık ve jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcılar fotoğraf çekmek için hamle yaptığında kamera otomatik olarak açılacak.

Ortaya çıkan bir videoda iPhone 11, 5.8 inç’lik ekranla görüntülendi. Aynı videoda üç modelin de önceki modeller XS, XS Max ve XR’ın aynı boyutlarına sahip oldukları dikkat çekti. XS Max 6.5 inç, XR ise 6.1 inç’lik ekrana sahip. 4.000 mAh batarya ve 15W kablosuz şarj desteği olacak.

Galaxy Note 10 için geri sayım sürüyor

Samsung’un Galaxy Note 10 ve Note 10+ modelleri için geri sayım sürüyor. Çok az bir süre kaldı. Galaxy Note 10’da 6.3 inç, Note 10+’ta ise 6.8 inç’lik Amoled ekran bekleniyor. Ülkeye göre değişecek Snapdragon 855 ve Exynos 9825 işlemcileri olacak.

Note 10+’ın depolaması 256 GB’den başlayacak ve 1 TB’ye kadar çıkarılabilecek. Ram’i ise 12 GB olacak. Galaxy Note 10, 4G desteğiyle gelecek ve 256 GB dahili hafıza ve 8 GB’lik Ram’i olacak. Note 10+ ise 5G uyumlu olacak. Sızıntılara göre, 10+ mikro sd kart girişine sahip olacak. Telefonlarda üçlü kamera sistemi yer alacak. Kavisli ekran, önde tek deliği olan kamera, arkada üçlü lens, metal çerçevesi olacak. Bixby düğmesi ve kulaklık girişi bulunmayacak. Şu ana kadar Samsung’un en güçlü modeli olacak Note 10’un, S Pen kalemiyle gelmesi ve bu kalemin daha yetenekli olması bekleniyor. Samsung’un yeni modelleri farklı renk seçenekleri de sunacak. Note 10’un 256 GB’lık modeli 1.125 dolar (999 euro) olacak. Note 10+’ın 256 GB’lik modeli ise 1.149 euro’dan satışa çıkarılacak.

İki ilginç kamera sistemiyle gelecek

Çinli üretici Huawei, Android’in yasağıyla karşı karşıya olsa da yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin bu yıl sonuna kadar lanse edilmesi bekleniyor.

Eylül ya da ekim ayında gelmesi olası görülüyor. Telefonların özellikleriyle ilgili sızıntılar sürüyor. Markanın patent başvurularından telefonların özellikleri ortaya çıkıyor. Mate 30 Pro 5G’yi destekleyecek ve Huawei’nin kendi sistemi Kirin 985 veya 990 işlemciye sahip olacak. 6.7 inç’lik Amoled büyük ekran ve en az dört arka kamerası olacak. Markanın telefon modelleri güçlü kameralarıyla tanınıyor. Kameralarda 50x dijital ve optik zum sunacak. İddialara göre Huawei kameralarına ‘Cine-Lens’ ve ‘Camera Matrix’ adında şu ana kadar bilmediğimiz iki özellik ekleyecek. Bu da video işi yapanlara istedikleri kalitede ve hızlı video çekme şansı tanıyacak. Cine-Lens sinematik lensi anımsatıyor. Bunlar da bir hayli pahalı lensler. Modifiye versiyonlarının kullanılması bekleniyor. Android Q işletim sistemi olacak. 55W hızlı şarj teknolojisi, 4.200 veya 5.000 mAh’lık batarya, 8 GB Ram, 128/256 GB depolama diğer sızan özellikleri arasında.