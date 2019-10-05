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    HaberlerEkonomiİklim için 6 banka harekete geçiyor
    05.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İklim için 6 banka harekete geçiyor

    Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen, dünya çapında toplam aktif büyüklükleri 47 trilyon doları aşan 130 bankanın kurucu imzacı olduğu Sorumlu Bankacılık Prensipleri (Principles for Responsible Banking), 22 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında lanse edildi.

    İklim için 6 banka harekete geçiyor

    Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensiplerini uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye’den de Garanti BBVA, ING, Kalkınma Yatırım Bankası, Şekerbank, TSKB ve Yapı Kredi sürdürülebilirlik için sorumluluk üstlendi.

    Sorumlu Bankacılık Prensiplerini imzalayan altı banka ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Satı Balcı, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü ve Yapı Kredi Grup Direktörü Mehmet Erkan Akbulut’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

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