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    HaberlerEkonomiİlçe bazlı teşvik talebi
    04.11.2019 - 07:50 | | AYLİN RANA AYDİN - ADANA

    İlçe bazlı teşvik talebi

    Türkiye’de sektörel ve ilçe bazlı teşvik verilmesi gerektiğini söyleyen ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “İlçelerde üretimi teşvik edip sistemi kurgulayabilirsek insanlar kendi ilçelerinde, köylerinde çalışır” dedi

    İlçe bazlı teşvik talebi

    Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’de sektörel ve ilçe bazlı teşvik verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Şehir merkezlerinde üretim kolay diye insanlar buralara geldi. Teşviklerle ilçelerde üretimi teşvik edip sistemi kurgulayabilirsek insanlar kendi ilçelerinde, köylerinde çalışır” dedi.

    Zeki Kıvanç, ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın ardından bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeki Kıvanç, koruma tedbirlerinin tekstil sektörünün çalışmalarını muhafaza ettiğini söyledi. Tekstilde yeni fabrika yatırımlarının olmadığını söyleyen Kıvanç, “Sahaya yeni oyuncu girmiyor. Yeni yatırımlar olmalı. Mevcut yatırımlar kendi kabuğuna çekildi, ayağını yorganına göre uzatıp, işlerine bakıyorlar. Yenileme, modernizasyon yapıp olan yatırımı muhafaza ediyorlar” diye konuştu.

    Yeni sanayi bölgeleri...

    Türkiye’de il bazlı teşvik yerine ilçe ve sektörel bazlı teşviklerin verilmesi gerektiğine değinen Kıvanç, şunları söyledi:

    “Şehir merkezlerinde üretim kolay diye insanlar buralara geldi. Eğer teşviklerle ilçelerde üretimi teşvik edip sistemi kurgulayabilirsek insanlar kendi ilçelerinde ve köylerinde çalışabilir. Mesaisinden sonra da bağına bahçesine gider. Bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da kabul etti. Bu sistemin de olabileceğine inanıyorum.”

    Adana’da birkaç tane sanayi bölgesi ihdas ettiklerini belirten Kıvanç, bunların tarım, gıda ve kimya alanında olduğunu yatırımcıların da geleceğini öngördüklerini kaydetti. 

    İlçe bazlı teşvik talebi

    Pamukta dönümde düşüş

    Çukurova’da pamukta tarla dönümünde yüzde 50 düşüş görüldüğünü söyleyen Zeki Kıvanç, “Bu düşüşün nedeni tam olarak bilinmiyor. Çiftçi de çok mutsuz. Bu da pamuk fiyatlarını artırıyor. Şu an en çok pamuk Şanlıurfa’da yetişiyor” dedi.

    Tasarımcılar sektöre girdi

    Düzenlenen ‘ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’yla birlikte 700’e yakın tasarımcının sektörle buluştuğunu açıklayan Kıvanç şöyle devam etti: “Öğrenciler, sektörde yer almaya başladHatta bir öğrenci kendi işini kurdu. Bu yılki organizasyonda gönüllü olarak öğrencilere mentorluk da yaptı.”

     

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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