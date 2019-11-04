İlçe bazlı teşvik talebi

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’de sektörel ve ilçe bazlı teşvik verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Şehir merkezlerinde üretim kolay diye insanlar buralara geldi. Teşviklerle ilçelerde üretimi teşvik edip sistemi kurgulayabilirsek insanlar kendi ilçelerinde, köylerinde çalışır” dedi.

Zeki Kıvanç, ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın ardından bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeki Kıvanç, koruma tedbirlerinin tekstil sektörünün çalışmalarını muhafaza ettiğini söyledi. Tekstilde yeni fabrika yatırımlarının olmadığını söyleyen Kıvanç, “Sahaya yeni oyuncu girmiyor. Yeni yatırımlar olmalı. Mevcut yatırımlar kendi kabuğuna çekildi, ayağını yorganına göre uzatıp, işlerine bakıyorlar. Yenileme, modernizasyon yapıp olan yatırımı muhafaza ediyorlar” diye konuştu.

Yeni sanayi bölgeleri...

Türkiye’de il bazlı teşvik yerine ilçe ve sektörel bazlı teşviklerin verilmesi gerektiğine değinen Kıvanç, şunları söyledi:

“Şehir merkezlerinde üretim kolay diye insanlar buralara geldi. Eğer teşviklerle ilçelerde üretimi teşvik edip sistemi kurgulayabilirsek insanlar kendi ilçelerinde ve köylerinde çalışabilir. Mesaisinden sonra da bağına bahçesine gider. Bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da kabul etti. Bu sistemin de olabileceğine inanıyorum.”

Adana’da birkaç tane sanayi bölgesi ihdas ettiklerini belirten Kıvanç, bunların tarım, gıda ve kimya alanında olduğunu yatırımcıların da geleceğini öngördüklerini kaydetti.

Pamukta dönümde düşüş

Çukurova’da pamukta tarla dönümünde yüzde 50 düşüş görüldüğünü söyleyen Zeki Kıvanç, “Bu düşüşün nedeni tam olarak bilinmiyor. Çiftçi de çok mutsuz. Bu da pamuk fiyatlarını artırıyor. Şu an en çok pamuk Şanlıurfa’da yetişiyor” dedi.

Tasarımcılar sektöre girdi

Düzenlenen ‘ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’yla birlikte 700’e yakın tasarımcının sektörle buluştuğunu açıklayan Kıvanç şöyle devam etti: “Öğrenciler, sektörde yer almaya başladHatta bir öğrenci kendi işini kurdu. Bu yılki organizasyonda gönüllü olarak öğrencilere mentorluk da yaptı.”