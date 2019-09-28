İletişim altyapısı güçlendirilmeli

Sektör yetkilileri, bu durumun en önemli nedenini aynı anda milyonlarca kullanıcının telefon etmeye çalışmasına bağlıyor. Buna karşılık Türkiye’de altyapı eksikliğinin bu duruma yol açtığını belirtenler de var. Bu yönde görüş bildiren uzmanlar, “Telekom altyapısı güçlendirilmeli. Fiber altyapı daha yayılmalı. Fiber mobil şebekede de kullanılıyor. Fiber yüksek kapasite ve çeşitli olursa alternatif yollardan erişim şansı olur. O zaman aşırı yüklenme anında bu kadar kesinti yaşanmaz” diyor.

‘Ücret alınmasın’

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük ise depremde iletişimin sınıfta kaldığını belirterek, GSM operatörlerine “Deprem anı ve sonrasındaki 24 saatlik süre içerisinde yapılan konuşma, internet bağlantı ve kısa mesajlar için ücret almayın” çağrısında bulundu. Küçük, sesle iletişim kurulamadığı için pek çok insanın WhatsApp’a yüklendiğini ve insanların internet paketlerini aştıklarını söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, “Cep telefonlarından dolayı sıkıntı yaşayan insanların psikolojik anlamda zarar görmeleri manevi tazminatı doğurur. Ama asıl olan devletin yaptırım uygulamasıdır” açıklamasını yaptı.

‘Telafi’ paketi

Türk Telekom, depremin yenileme çalışmaları sırasında meydana geldiğini ve hizmetin kesintiye uğradığını duyurdu. Açıklamada, “Bunu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacak” denildi.

WhatsApp kurtardı

Depremin ardından mobil ve sabit hatlarda ses iletişimi kesilirken mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp hiç etkilenmedi. Pek çok insan bu uygulama üzerinden yakınlarıyla iletişime geçerek rahatladı.

Tekno önlemler

Yanınızda devamlı dolu olan bir yedek powerbank bulundurun.

Alternatif mesajlaşma uygulamaları yararlı olabilir. Walkie Talkie app’ler genelde internetle çalışıyor, internetsiz çalışanların menzili düşük. Zello app’i bu alanda kullanılabilir. Ayrıca çevrimdışı çalışan ve menzili 100 metreye çıkabilen Bridgefy de alternatif olarak kullanılabilir.