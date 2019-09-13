İlk ‘A321 Neo’yu filosuna kattı

11 Eylül’de teslim alınan TC-RBA tescilli yeni A321 Neo uçağa, Pegasus’un filoya yeni katılan uçaklara çalışanların kız çocuklarının isimlerini verme geleneği sürdürülerek ‘Asem Zümra’ adı verildi. Pegasus’un yeni A321 Neo’su, yeni nesil çevreci motorları sayesinde çevresel ayak izlerini azaltıyor.



Airbus tarafından üretilen orta menzil tek koridorlu uçak ailesine en son eklenen A321 Neo tipi uçaklar, ailenin en büyük üyesi konumunda bulunuyor. Sahip oldukları yeni nesil LEAP-1A motorların teknik özellikleri sayesinde, gerek havaalanları ve yaşam yerleri gerekse kabin içine olan etkisi dikkate alındığında önceki modellere göre en az yüzde 50 daha sessiz olan A321 Neo’ların yıllık karbon salınımları da çok daha az olarak gözlemleniyor. A321 Neo’larda kanat uçlarında yapılan modifikasyonlarla birlikte, önceki modellere göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlanıyor.



En büyük üye



Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, filolarını yeni nesil çevreci uçaklarla adım adım genişletmeye devam ettiklerini belirterek, “2024 yılına kadar filomuzun yarısını oluşturmasını hedeflediğimiz Airbus A320 ailesinin en büyük üyesi olan A321 Neo tipi uçaklarımızın ilkini teslim almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz” dedi.



‘Turizmin destekçisiyiz’









Filolarını yeni nesil çevreci uçaklarla adım adım büyütmeye ve gençleştirmeye devam ettiklerini aktaran Mehmet Nane, “Türkiye’nin büyük bir turizm potansiyeli olduğunu hepimiz biliyoruz. 2024 yılının sonuna kadar filomuza katacağımız yeni uçaklarımız, bu potansiyeli ortaya çıkarmada bize itici bir güç olacak. Biz de Pegasus olarak bu güçle ve yenilikçi teknolojilerle geliştirdiğimiz örnek uygulamalarımızla, ülkemizin turizm alanındaki büyümesinin en büyük destekçilerinden olmaya devam edeceğiz” dedi.