İlk hareket tekstil ve otomotivden gelecek

Ancak Gökmen, tekstil ve otomotiv sektörlerinde canlanma beklediklerini ifade ederek, bu sektörlerden önümüzdeki aylarda finansman taleplerinde artış olacağını söyledi.



“Şu anda Gaziantep, Denizli ve Bursa’dan geri dönüşler almaya başladık. Zara gibi büyük dünya devleriyle çalışan şirketlerin ilgisinin arttığını söylüyorlar” diyen Gökmen, şöyle konuştu:



Makine siparişleri



“Çin’le rekabette Türkiye önemli bir yere geldi. Özellikle de teknolojisiyle. Teknolojide ne yeniyse onu getiriyorlar ve daha kaliteli ürünler çıkıyor. Bu da yeni makina taleplerini getiriyor. Ağırlıklı olarak iplik ve kumaş. Kurların bu seviyesi de ihracatçıların işine yaramış gözüküyor. Otomotivde de şu an Volkswagen’de yeni yatırım heyecanı var. Manisa’ya yapılacak 3-4 bin kapasiteli yatırım gelirse otomotiv yan sanayi için çok iyi olur. Ford’un içinde de Volkswagen - Ford İzmir - Manisa’da bir yatırım yapacakları konuşuluyor. Bu olursa otomotiv sektörünün yaratacağı iş hacmi çok büyük olur. Yatırımcılar makine almaya başlarlar. Bizim işimiz makina finansmanı.”



Sektörün gündeminde geçen yıldan başlayan daralmanın yer aldığını belirten Gökmen, şöyle konuştu:



1.1 milyar $’lık hacim



“Geçen yıl ile bu yılın işlem hacmine kapıldığında yüzde 65 daralma var. İşlem hacmi geçen yıl 3 milyar dolarken haziran itibarıyla bu yıl 1.1 milyar dolar. Böyle bir daralmayı sektör en son Amerika’daki krizde 2008’de görmüştü. Haziran rakamları bunu gösteriyor. Yıl sonu rakamları bundan daha kötü çıkacak gibi görünüyor. Sektörün gündemi bu daralmayı durdurmak.”



Gökmen, “Ciddi bir küçülme var. En son açıklanan rakamlarda da en çok küçülme makine ve teçhizatta. Makine teçhizat, leasing’de en çok işlem yapılan sektördür. Bizim kredi vermeme gibi bir isteksizliliğimiz yok, tam tersine sanayici yatırım yapmıyor. Biraz da yüksek faiz nedeniyle yatırım kararlarını beklemeye aldılar” diye konuştu.



Tekstilci durmuyor



En çok daralmanın inşaat ve iş makinelerinde olduğunu ifade eden Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, “Devletin yaptığı altyapı işlerinde de daralma var. İnşaat sektöründeki daralmamız yüzde 83. Bu hiç alışık olmadığımız bir şey. Burada da açıkçası uzun bir süre birşey görünmüyor” dedi. Gerek altyapı ve gerekse üst yapı yatırımlarında inşaattan bir çıkış beklemediklerini belirten Görkem, tekstil ve otomotive ilişkin şunları söyledi:



“Bu nedenle daha çok nereden hareket bekliyoruz derseniz iki önemli sektörümüz var, tekstil ve otomotiv yan sanayi. Bu sektörler daha çok ihracat odaklı çalışıyorlar. Bu iki sektör ilk şoku atlattılar, hareketlenme var. Biz de bir iki sektöre yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tekstil fuarlarına gidiyoruz. Oraya gelen herkese siz bu makineleri almak istiyorsanız biz finansmanına hazırız diyoruz.”



DOLAR 7 TL OLMAZ



2020’nin bütçesini çalışmaya başladıklarını, dolar kurunu 6.15 - 6.40 arasında öngördüklerini belirten Görkem, “Kur 5.70’ler ile yıl sonunda 6’ya gelir. 6 ile 6.40 arasında dalgalanır şeklinde tahminimiz var. Muhtemelen de bu aralıkta kalır, öyle çok aşırı 7’ler olur diye bir beklentimiz yok” dedi.

