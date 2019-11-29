İlk Sofitel oteli Taksim’de açıldı

Otelin açılışına özel yapılan tanıtım toplantısında, ofis ve ev mobilyaları ile gayrimenkul sektöründeki önemli yatırımları yanı sıra ilk kez turizm sektöründe yatırım yaptıklarını anlatan Tuna Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, “İstanbul, küresel çapta en çok ziyaret edilen şehirler arasında 8’inci sırada yer alıyor. Kentimizin daha büyük bir potansiyeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz de bu potansiyel doğrultusunda turizm sektöründeki ilk yatırımımız olan Sofitel İstanbul Taksim’i hayat geçirdik. Gelecek dönemde yeni yatırımlarımız da olacak” diye konuştu.



Yüzde 70 yabancı



Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Soner Metin, bölgedeki otel doluluklarının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirtirken, 2020 yılı tahminlerini aynı düzeyde yaptıklarını söyledi. Metin, “Yüzde 30-35 yerli, yüzde 65-70 yabancı ağırlıklı konaklamalar olacağını öngörüyoruz” dedi.